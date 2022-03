Merkúr a Kosban: 3 csillagjegy kivételesen szerencsés napok elé néz

Ígéretes időszak kezdődött március 27-én, a jó hír pedig, hogy egészen április 25-ig tart majd a hatása. A Merkúr a Kosba ért, ami egyet jelent a szerencse, a szabadság és a teljesítmény idejének elérkeztével. Van azonban három csillagjegy, akik számára ez az időszak különösen bőkezű lesz. Mutatjuk, kik azok.

Bika

A Kosban lévő Merkúr elgondolkodtatott, hogy képes vagy rá: és bármi legyen is az, csak rajtad múlik, ám hosszú idő óta most először látod magad előtt, hogy mindez lehetséges. Szerelmi életed nagyon tartalmas, most végre úgy érzed, megtaláltad az igazit. Úgy tűnik, körülötted most minden a lehető legjobban alakul, semmi sem állhat az utadba.

Rák

A Kosban lévő Merkúr lehetőséget ad arra, hogy szabadjára engedd képzeleted. Esetedben ez leginkább a belsőépítészet körül fog forogni: az otthoni környezeted minden eddiginél közelebb kerül ahhoz, amire igazán vágysz. Ha például lakásfelújítást tervezel, ez határozottan a megfelelő alkalom. A látóköröd elképesztően kiterjed, pontosan tudod, hogy mit akarsz, és azzal is tisztában vagy, hogyan érheted el. Boldog időszak következik az életedben.

Skorpió

Ez az együttállás önbizalmat ad, most végre képes leszel hinni önmagadban és a régóta dédelgetett álmaidban. Habár sokszor érezheted azt, hogy nem nyered el a környezeted bizalmát, most fordul a kocka. Szokatlan lépéseidhez támogatásra lelsz, és végre azt érzed, felszabadultál. Ebben az időszakban eljön az ideje, hogy azt tedd, amit csak szeretnél, sőt, még a legmerészebb lépéseket is megteheted. Minden tettedet siker koronázza majd.