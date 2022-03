Növekvő feszültséggel és balesetekkel érkezik a pénteki telihold

A pénteki telihold a tél „elengedését”, a vasárnapi tavaszi napéjegyenlőség a hivatalos tavasz kezdetét szimbolizálja. Március 18-án, pénteken 08:20-kor lesz telihold. Most a Halak Nap és a Szűz Hold kerül egymással szembe, így még a szokásosnál is nagyobb óvatosságra int, vigyázz az utakon, mert ilyenkor sokkal több a baleset is. A kapcsolatokban pedig a vita és a szakítás.

Minden telihold érzékenységet hoz magával, de ez a mostani különösen. Ugyanis a Szűz Hold kritikussá és sértődékennyé tesz téged. Vigyázz, mert fokozottan hajlamos leszel arra fókuszálni, ami rosszul működik! Közben a Halak Nap azt szimbolizálja, hogy mások totál másképp gondolkodnak: szerintük fontosabb az intuíció, és jobb, ha komplexen, egészben szemléled az aktuális témát. Persze teliholdkor az is előfordulhat, hogy pont fordítva történik a dolog: szerinted kéne az egészet látni, a részletek helyett. A megoldás most is valahol középen van. Szóval állj meg egy pillanatra, és gondold át, hogy érdemes-e ebből perpatvart csinálni! Vagy jobb a békesség? Ettől kiegyensúlyozottabb és elfogadóbb leszel mindennel és mindenkivel.

Lássuk, mi mindent tartogat még a holdnaptár a következő napokra!

CSÜTÖRTÖK – március 17.: Telihold előtti napon fokozódik a feszültség, és az ellentétek kiéleződnek. A Szűz Hold kissé kötekedővé tehet bárkit. Most a részleteken, egészen apró szavakon múlhat a jó hangulat. Ne kövesd el azt a hibát, hogy túlreagálod ezeket a kicsi dolgokat! Szóval ne válj kicsinyessé! Se elvárásban, se adásban!

PÉNTEK – március 18.: Sándor napján van telihold. Észnél kell lenned, ha meg akarod úszni vita nélkül. A Szűz Hold szerint nem lesz könnyű dolgod, ha kritikusan látod az aktuális helyzetet. Használd az intuíciódat, maradj optimista, és térj ki a provokáció elől! Tudd, hogy ez holnapra már elmúlik! Pénteken reggel aktuális lehet megfogalmaznod, hogy mit akarsz elengedni, miről akarsz leszokni. Ezt garantáltan segíteni fogja a fogyó Hold a következő újholdig két héten keresztül.

SZOMBAT – március 19.: Már fogy a Hold. Így mostantól hatékonyabban méregteleníthetsz. Érdemes pl. csalánteát innod. A szaunázás, a nyirok- vagy talpmasszázs is aktuális és hatékony. Ma a Mérleg Hold szerint szükséged van valami kulturális élményre. Itt a hétvége. Pont aktuális…

VASÁRNAP – március 20.: Ma a Kosba lépő Nap a hivatalos meteorológiai, csillagászati és asztrológiai tavasz kezdete. Ezt nevezzük tavaszi napéjegyenlőségnek, ami jó hatással van a hangulatodra. Délután a Skorpióba lépő Hold felkavarja az állóvizet: szenvedélyesebbé és indulatosabbá válhatsz.

HÉTFŐ – március 21.: Egész nap a Skorpióban jár a Hold. Ezen a napon fodrászati és kerti munka tilalom van érvényben. Ez nem jelenti azt, hogy bűnt követsz el, ha megszeged a tilalmat. Csupán az eredmény nem lesz tartós és/vagy szép. Ezzel szemben tanácsos ma nagymosást csinálnod.

KEDD – március 22.: Mivel csak este lép ki a Hold a Skorpióból, ma vizes tevékenységeket ütemezz be! Mosás, hajmosás, felmosás, locsolás, stb. A fogyó Hold hatékonnyá teszi a tisztítást. Minden szennyeződés gyorsabban eltűnik. Ezzel párhuzamosan a növényeid „szomjasak”: ne felejtsd el meglocsolni őket!