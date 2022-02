Penészes kenyér: Ezért ne edd meg a „tiszta” részeket

Kétféle ember létezik a világon. Vannak, akik a szavatossági idő előtti napon inkább kiöntik a tejet, és vannak olyanok is, akik még a feltüntetett dátum után is gond nélkül isznak belőle egy kis szimatolás után. Utóbbiak között vannak azok is, akik ha észrevesznek a kenyéren egy apró penészpöttyöt, levágják, és a tisztának tűnő részeket elfogyasztják.

Bármelyik csoportba tartozol, érdemes tudnod, mi a helyzet penészes ételek „tiszta” részeivel. Annyit elöljáróban elárulunk, hogy nem lenne szabad elfogyasztani.

A legnagyobb probléma, hogy a penészes részek eltávolításával csak a látványtól szabadulunk meg, a gombától korántsem. Attól függetlenül ugyanis, hogy nem látjuk, nem tudhatjuk, mi történik odabent. A penész gyökerei képesek mélyen behatolni a kenyér belsejébe, ráadásul a lágyabb textúrákon könnyebben is terjednek.

Egyes penészgombák nem ártalmasak az emberre, mások viszont kétségtelenül azok, így ha nem vagyunk biztosak abban, hogy pontosan mivel van dolgunk, mindig jobb, ha inkább elkerüljük, és nem bízzuk a véletlenre.

Az Egészségügyi Világszervezet szerint a „rossz” penészgombák mikotoxinokat bocsátanak ki, amelyek bizonyos emberek számára bizonyos dózisban életveszélyesek is lehetnek.

– Egyes élelmiszereredetű mikotoxinok hatása akut, azaz a súlyos betegségek tünetei gyorsan jelentkeznek a mikotoxinokkal szennyezett élelmiszerek elfogyasztása után. Az élelmiszerekben előforduló egyéb mikotoxinok hosszútávú egészségkárosító hatásokkal járnak,

beleértve a rák kialakulását és az immungyengülést.

– Az eddig azonosított több száz mikotoxin közül körülbelül egy tucat kapta a legnagyobb figyelmet az emberi egészségre gyakorolt ​​súlyos hatása és az élelmiszerekben való előfordulása miatt – adták ki korábban a közleményt.

Ha tehát egy olyan kenyérrel (vagy bármi más élelmiszerrel) van dolgunk, aminek a felületén megjelent a penész, nagy valószínűséggel az egész étel szennyezett. A penész ugyanis ekkorra elérte a szaporodási stádiumát, amikor a felszínre érve spórákat küld a közvetlen környezetébe, így a közeli ételekre is rövid idő alatt átterjedhet.