Meglepő: ebben a korban vannak a férfiak a szexualitásuk csúcsán

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 27. 21:15
Zabolátlan húszasok, magabiztosan élvezkedő harmincasok, minőséget kereső negyvenesek, kapuzárási pánikkal küzdő ötvenesek: a férfiak a különböző életszakaszaikban különbözőképpen viszonyulnak a szexhez. De hogy milyen életkorban hág a tetőfokára a férfiak szexuális vágya, az máig vita tárgyát képezi. Legalábbis képezte, egy új kutatás ugyanis választ a kérdésre.
  • A szexuális aktivitás időnként mindenkinél változik.
  • A libidó egyénenként eltérő.
  • A férfiak libidójának életkori változását új kutatásban mérték.
  • Az eredmények szerint a korábban véltekkel ellentétben a férfiak nem a 20-as, és nem is a 30-as éveikben a legaktívabbak.

A szex nem csak a fiatalok játéka. A vágy az emberi lét alapvető része, a párkapcsolatokban valóságos hajtóerőként működik. Az évek során ugyanakkor egyénenként változik, kiben mikor hagy alább, vagy épp mikor hág a tetőfokára. A férfiak kapcsán van egy alapvető nézet, miszerint a 20-as, 30-as éveikben járnak a szexualitásuk csúcsán. Vajon valóban így van? Kutatók egy új tanulmányban vizsgálták, hogy hány évesen a legnagyobb a férfiak szexuális vágya.

Mely életkorban a legaktívabbak a férfiak szexuálisan?

A Scientific Reports című folyóiratban ebben a hónapban jelent meg egy több mint 67 ezer, 18 és 89 év közötti személy adatait vizsgáló tanulmány arról, hogy mely életkorban a legaktívabbak szexuálisan az erősebbik nem tagjai. Az eredmények szerint nem tizen- vagy huszonéves korban, sőt nem is a harmincas években, hanem

a 30-as évek végén és a 40-es évek elején éri el a csúcspontját a férfiak szexuális vágya.

A kutatók hipotézise szerint a párkapcsolatok dinamikája „jelentősebb szerepet játszhat a kérdésben, mint azt eredetileg várták”. Megállapították ugyanis, hogy a stabil, hosszú távú párkapcsolatok „összefüggésbe hozhatók a fokozott szexuális aktivitással és az érzelmi intimitással”.

A személyes háttér is számít

A kutatók nemcsak a résztvevők általános szexuális vágyának mértékét kérték megbecsülni, hanem információkat gyűjtöttek többek között az életkorukról, nemükről, szexuális orientációjukról, foglalkozásukról és végzettségükről. Érdekes felfedezés volt, hogy a személyek izgalmi szintjét előre jelezheti az illetők személyes háttere.

„Az eredmények azt mutatták, hogy a demográfiai tényezők önmagukban – pszichológiai vagy kapcsolati hatások figyelembevétele nélkül is – megmagyarázták a szexuális vágyban tapasztalható eltérések 28 százalékát” – jegyezték meg a kutatók, hozzátéve, hogy bár a libidó általában csökken az életkor előrehaladtával, a nőknél ez a csökkenés sokkal drámaibb.

Hogyan hat a szexuális vágyra a gyerekvállalás?

A tény, hogy a gyerekvállalás komoly hatással lehet a szexualitásra, nem meglepő, az azonban már annál inkább, hogy miként hat a családalapítás a nőkre és a férfiakra. Mint az a kutatásból kiderült, a gyerekes nők szexuális vágya alacsonyabb volt, a nagycsaládos férfiak ellenben magas szexuális vágyról számoltak be.

„A nők esetében a vágy csökkenését nagyrészt a terhesség, szoptatás vagy menopauza alatti hormonális ingadozások magyarázzák, hiszen ezek mind hozzájárulhatnak a libidó csökkenéséhez” – mondta Jessica Shepherd szülész-nőgyógyász.

Ők voltak a legkanosabbak

A legkívánósabbak és a szexuálisan legaktívabbak azok voltak, akik biszexuálisként vagy pánszexuálisként azonosították magukat. Jessica Shepherd kiemelte, hogy a szexuális elégedettség jobb egészségi állapottal, kevesebb fizikai tünettel és jobb életminőséggel jár.

„Az alacsony szexuális vágy számos egészségügyi problémára utalhat, beleértve a hormonokkal, alvással, hangulattal, érrendszeri funkciókkal, és természetesen a párkapcsolat minőségével kapcsolatos problémákat” – hívta fel a figyelmet a szakértő, egyúttal rámutatva, hogy az alacsony libidójú férfiaknál közel kétszer nagyobb az esély a korai halálra. A vágy szintjének változásai ugyanakkor teljesen természetes folyamatok, amit jobb, ha idővel mindnyájan elfogadunk a csoda megoldásokat ígérő szerek ész nélküli alkalmazása helyett.

(New York Post)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
