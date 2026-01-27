Meglepő: ebben a korban vannak a férfiak a szexualitásuk csúcsán

A szex nem csak a fiatalok játéka. A vágy az emberi lét alapvető része, a párkapcsolatokban valóságos hajtóerőként működik. Az évek során ugyanakkor egyénenként változik, kiben mikor hagy alább, vagy épp mikor hág a tetőfokára. A férfiak kapcsán van egy alapvető nézet, miszerint a 20-as, 30-as éveikben járnak a szexualitásuk csúcsán. Vajon valóban így van? Kutatók egy új tanulmányban vizsgálták, hogy hány évesen a legnagyobb a férfiak szexuális vágya.
A Scientific Reports című folyóiratban ebben a hónapban jelent meg egy több mint 67 ezer, 18 és 89 év közötti személy adatait vizsgáló tanulmány arról, hogy mely életkorban a legaktívabbak szexuálisan az erősebbik nem tagjai. Az eredmények szerint nem tizen- vagy huszonéves korban, sőt nem is a harmincas években, hanem
a 30-as évek végén és a 40-es évek elején éri el a csúcspontját a férfiak szexuális vágya.
A kutatók hipotézise szerint a párkapcsolatok dinamikája „jelentősebb szerepet játszhat a kérdésben, mint azt eredetileg várták”. Megállapították ugyanis, hogy a stabil, hosszú távú párkapcsolatok „összefüggésbe hozhatók a fokozott szexuális aktivitással és az érzelmi intimitással”.
A kutatók nemcsak a résztvevők általános szexuális vágyának mértékét kérték megbecsülni, hanem információkat gyűjtöttek többek között az életkorukról, nemükről, szexuális orientációjukról, foglalkozásukról és végzettségükről. Érdekes felfedezés volt, hogy a személyek izgalmi szintjét előre jelezheti az illetők személyes háttere.
„Az eredmények azt mutatták, hogy a demográfiai tényezők önmagukban – pszichológiai vagy kapcsolati hatások figyelembevétele nélkül is – megmagyarázták a szexuális vágyban tapasztalható eltérések 28 százalékát” – jegyezték meg a kutatók, hozzátéve, hogy bár a libidó általában csökken az életkor előrehaladtával, a nőknél ez a csökkenés sokkal drámaibb.
A tény, hogy a gyerekvállalás komoly hatással lehet a szexualitásra, nem meglepő, az azonban már annál inkább, hogy miként hat a családalapítás a nőkre és a férfiakra. Mint az a kutatásból kiderült, a gyerekes nők szexuális vágya alacsonyabb volt, a nagycsaládos férfiak ellenben magas szexuális vágyról számoltak be.
„A nők esetében a vágy csökkenését nagyrészt a terhesség, szoptatás vagy menopauza alatti hormonális ingadozások magyarázzák, hiszen ezek mind hozzájárulhatnak a libidó csökkenéséhez” – mondta Jessica Shepherd szülész-nőgyógyász.
A legkívánósabbak és a szexuálisan legaktívabbak azok voltak, akik biszexuálisként vagy pánszexuálisként azonosították magukat. Jessica Shepherd kiemelte, hogy a szexuális elégedettség jobb egészségi állapottal, kevesebb fizikai tünettel és jobb életminőséggel jár.
„Az alacsony szexuális vágy számos egészségügyi problémára utalhat, beleértve a hormonokkal, alvással, hangulattal, érrendszeri funkciókkal, és természetesen a párkapcsolat minőségével kapcsolatos problémákat” – hívta fel a figyelmet a szakértő, egyúttal rámutatva, hogy az alacsony libidójú férfiaknál közel kétszer nagyobb az esély a korai halálra. A vágy szintjének változásai ugyanakkor teljesen természetes folyamatok, amit jobb, ha idővel mindnyájan elfogadunk a csoda megoldásokat ígérő szerek ész nélküli alkalmazása helyett.
