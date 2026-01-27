Meglepő: ebben a korban vannak a férfiak a szexualitásuk csúcsán

A szexuális aktivitás időnként mindenkinél változik.

A libidó egyénenként eltérő.

A férfiak libidójának életkori változását új kutatásban mérték.

Az eredmények szerint a korábban véltekkel ellentétben a férfiak nem a 20-as, és nem is a 30-as éveikben a legaktívabbak.

A szex nem csak a fiatalok játéka. A vágy az emberi lét alapvető része, a párkapcsolatokban valóságos hajtóerőként működik. Az évek során ugyanakkor egyénenként változik, kiben mikor hagy alább, vagy épp mikor hág a tetőfokára. A férfiak kapcsán van egy alapvető nézet, miszerint a 20-as, 30-as éveikben járnak a szexualitásuk csúcsán. Vajon valóban így van? Kutatók egy új tanulmányban vizsgálták, hogy hány évesen a legnagyobb a férfiak szexuális vágya.

A férfiak szexuális vágya a korábban véltekkel ellentétben nem a 20-as, sőt nem is a 30-as években a legmagasabb.

Fotó: 123RF

Mely életkorban a legaktívabbak a férfiak szexuálisan?

A Scientific Reports című folyóiratban ebben a hónapban jelent meg egy több mint 67 ezer, 18 és 89 év közötti személy adatait vizsgáló tanulmány arról, hogy mely életkorban a legaktívabbak szexuálisan az erősebbik nem tagjai. Az eredmények szerint nem tizen- vagy huszonéves korban, sőt nem is a harmincas években, hanem

a 30-as évek végén és a 40-es évek elején éri el a csúcspontját a férfiak szexuális vágya.

A kutatók hipotézise szerint a párkapcsolatok dinamikája „jelentősebb szerepet játszhat a kérdésben, mint azt eredetileg várták”. Megállapították ugyanis, hogy a stabil, hosszú távú párkapcsolatok „összefüggésbe hozhatók a fokozott szexuális aktivitással és az érzelmi intimitással”.

A személyes háttér is számít

A kutatók nemcsak a résztvevők általános szexuális vágyának mértékét kérték megbecsülni, hanem információkat gyűjtöttek többek között az életkorukról, nemükről, szexuális orientációjukról, foglalkozásukról és végzettségükről. Érdekes felfedezés volt, hogy a személyek izgalmi szintjét előre jelezheti az illetők személyes háttere.

„Az eredmények azt mutatták, hogy a demográfiai tényezők önmagukban – pszichológiai vagy kapcsolati hatások figyelembevétele nélkül is – megmagyarázták a szexuális vágyban tapasztalható eltérések 28 százalékát” – jegyezték meg a kutatók, hozzátéve, hogy bár a libidó általában csökken az életkor előrehaladtával, a nőknél ez a csökkenés sokkal drámaibb.