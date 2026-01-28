Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Szaunázó nő, aki élvezi a módszer pozitív hatásait.

Feszes és fiatalos bőrre vágysz? A szakértők ezért javasolják a rendszeres szaunázást

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 28. 18:15
Gondoltad volna, hogy a hőmérséklet és a páratartalom növelése sokkal üdébbé, élettel telibbé varázsolhatja a bőrödet? A szauna elképesztő hatására a szakértők is esküsznek, ezért most felfedjük a legnagyobb előnyeit. Szépülj te is természetes úton!
Kelle Fanni
Te sem szeretnél méregdrága arckezelésekre költeni, és ódzkodsz a tűtől is? Akkor olvass tovább, hiszen összegyűjtöttük a szauna testedre gyakorolt mesés hatásait, melyeknek köszönhetően ragyogó bőrre tehetsz szert!

A szauna pozitív hatását élvező fiatal nő.
A szauna elképesztő hatására szakértők esküsznek.
Fotó: Shutterstock 
  • A szaunázás Finnországból származik.
  • A módszerből számtalan előnyöd származhat.
  • A magas hőmérséklet és páratartalom ragyogóvá varázsolja a bőrödet.

Milyen előnyei vannak a szauna használatának?

A szaunázás nemcsak a mentális egészségünkre van nagyon pozitív hatással, hanem a szervezetünkre és a bőrünkre is, így nem véletlen, hogy az utóbbi években egyre népszerűbbé vált, különösen az egészségtudatos emberek körében. A módszer alapvetően Finnországból származik, amely képes csökkenteni a stresszt, erősíti az immunrendszert, hozzájárul a szív egészségéhez, javít az ízületi fájdalmakon (és még sorolhatnánk), mindemellett pedig a bőröd is hálás lesz érte. Mutatjuk, miért!

A szauna bőrre gyakorolt jótékony hatása: álmaidban sem gondoltad volna, mit tud!

Rengeteg minden áll annak a hátterében, hogy miért éri meg szaunázni, ha a bőr egészségéről van szó. És bár ezek közül a hatások közül sok csupán átmeneti, érdemes végigvenned őket.

  • Olyan, mintha méregtelenítené a bőrt: a legtöbb szaunázó egyöntetűen állítja, hogy utána sokkal tisztábbnak és felfrissültebbnek érzi a bőrét. Bár a tévhittel ellentétben a szauna nem méregtelenít, segít felpuhítani a pórusokba ragadt szennyeződéseket.
  • Fokozza a vérkeringést: ez a szauna egyik azonnali előnye, ami lehetővé teszi, hogy több oxigéndús vér jusson a bőrhöz, ami ezáltal frissebbnek és ragyogóbbnak tűnik.
  • Javítja a bőr ellenálló képességét: egy korábbi tanulmány szerint a szaunázás erősíti a bőrbarriert, azaz a bőr legkülső rétegét, ami felelős azért, hogy megvédje a belsőbb rétegeket a stresszoroktól, például napsütéstől és a légszennyezéstől.
  • Hozzájárul a stressz csökkentéséhez: a legtöbb szakértő ezt tartja a szaunázás legnagyobb előnyének, ami a bőr szempontjából is igen fontos, hiszen a kortizol nevű stresszhormon károsíthatja a bőrt. Ennek fényében ez az előny a hosszútávú hatások között említendő.

Az infravörös szaunaterápia további pozitív hatásokkal járhat, ugyanis csökkentheti a gyulladást, sőt, még a kollagéntermelést is fokozhatja.

Ezeket mindenképpen tedd meg, ha szaunázol:

  • Teljesen tisztítsd meg az arcodat!
  • Szaunázás után azonnal zuhanyozz le, hogy elkerüld az eltömődött pórusok és pattanások kialakulásának esélyét!
  • Ha végeztél, használj testápolót!

Amennyiben rosaceával, ekcémával vagy melazmával küzdesz, szaunázás előtt mindenképpen egyeztess egy szakemberrel.

Az alábbi videóban egy orvos három arra utaló jelet fed fel, hogy a bőröd védőrétege sérült:

