Feszes és fiatalos bőrre vágysz? A szakértők ezért javasolják a rendszeres szaunázást

Te sem szeretnél méregdrága arckezelésekre költeni, és ódzkodsz a tűtől is? Akkor olvass tovább, hiszen összegyűjtöttük a szauna testedre gyakorolt mesés hatásait, melyeknek köszönhetően ragyogó bőrre tehetsz szert!
A szaunázás nemcsak a mentális egészségünkre van nagyon pozitív hatással, hanem a szervezetünkre és a bőrünkre is, így nem véletlen, hogy az utóbbi években egyre népszerűbbé vált, különösen az egészségtudatos emberek körében. A módszer alapvetően Finnországból származik, amely képes csökkenteni a stresszt, erősíti az immunrendszert, hozzájárul a szív egészségéhez, javít az ízületi fájdalmakon (és még sorolhatnánk), mindemellett pedig a bőröd is hálás lesz érte. Mutatjuk, miért!
Rengeteg minden áll annak a hátterében, hogy miért éri meg szaunázni, ha a bőr egészségéről van szó. És bár ezek közül a hatások közül sok csupán átmeneti, érdemes végigvenned őket.
Az infravörös szaunaterápia további pozitív hatásokkal járhat, ugyanis csökkentheti a gyulladást, sőt, még a kollagéntermelést is fokozhatja.
Amennyiben rosaceával, ekcémával vagy melazmával küzdesz, szaunázás előtt mindenképpen egyeztess egy szakemberrel.
Az alábbi videóban egy orvos három arra utaló jelet fed fel, hogy a bőröd védőrétege sérült:
