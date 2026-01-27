Ezt nem kellett volna: Sydney Sweeney-t melltartói miatt rángathatják bíróság elé

Tegnap éjszaka ellepte a vezető külföldi sztármagazinokat a hír, hogy Sydney Sweeney legújabb nyilvános akciója akár rongálás és birtokháborítás vádjával is végződhet. Az amerikai TMZ magazin részletesen körbejárta az ügyet, amibe még a Los Angeles-i Kereskedelmi és Iparkamara is belekeveredett. Mutatjuk a részleteket!

Sydney Sweeney nem először okoz botrányt, de eddig legalább a hatóságokat megúszta (Fotó: Kay Blake)

Sydney Sweeney szabálysértést követett el

Kevesebb mint 12 órával ezelőtt posztolt egy videót Instagram oldalára Sydney Sweeney színésznő, amin percről-perce dokumentálásra került az eset, ami akár jogi útra is terelődhet. A felvételen látszik, ahogy Sweeney és csapata fekete sporttáskák kíséretében beszáll egy fekete furgonba, majd a híres Hollywood felirathoz hajtanak és az összes betűt teleaggatják összekötözött melltartókkal. A videó és az akció is valójában az Eufória sztárjának saját fehérneműmárkájához, a Syrn-hez kötődik és egy rendhagyó reklámkampány része. Sweeney kisasszony azzal azonban biztosan nem számolt, hogy a gerilla-akció rongálási és birtokháborítási vádakba torkollhat.

A Los Angeles-i Kereskedelmi és Iparkamarától a TMZ birtokába jutott az az email, amiben a szervezet tájékoztatja a színésznő csapatát a kihágásról. A Hollywood felirat ugyanis a kamara szellemi tulajdonát képezi, annak fotózása és videózása kereskedelmi és reklámcélokra kizárólag a kamara írásos engedélyével történhet. Sweeney és csapata ugyan kapott engedélyt a FilmLA-től, ez viszont kizárólag felvételek készítésére jogosította fel, a felirat megközelítésére és megmászására nem.

A TMZ felkereste a kamarát, akik azt válaszolták, egyelőre még vizsgálják, milyen hivatalos szerv engedélyezhette a területre történt behatolást, ami ebben az esetben birtokháborításnak minősül, a melltartók felakasztása pedig kimeríti a rongálás tényállását, de a vizsgálat eredményétől függően Sydney Sweeney ellen akár rendőrségi eljárást is indíthatnak.

Sydney Sweeney botrányt botrányra halmoz

Az Eufória Cassie-je az elmúlt évben egymás után haragította magára a közvéleményt. Kezdve a fürdővizéből készült szappannal, ami annak ellenére, hogy hatalmas közfelháborodást keltett, mégis másodpercek leforgása alatt fogyott el a virtuális polcokról, sőt, voltak, akik profitszerzés céljából akár 2 milliót sem szégyelltek elkérni érte az Ebay-en. Amint elült a “szappanvihar” jött az American Eagle farmerreklámja, ami ismét kiverte a biztosítékot, bár tény, hogy a farmereladások a népharag ellenére megugrottak. A bajt a reklámszöveg okozta: “Sydney Sweeney has great jeans“. A felháborodást a “jeans” (farmer) és a “genes” (gének) szó áthallásos szójátéka okozta, sokan úgy érezték, hogy a reklámszöveg diszkriminatív és egyfajta “genetikai felsőbbrendűséget” közvetít. Magyarul: ez a farmer a szép emberek kiváltsága.