Sokak kedvence jelenik meg a Super Mario Galaxis: A film második előzetesében

A film alapjául szolgáló 2007-es videójáték, a Super Mario Galaxy a Nintendo-kánon egyik legfontosabb címe. 12,8 millió eladott példány és máig kihagyhatatlan darab, ha valaki Nintendo Switch-et vásárol. Igaz, hogy a videójátékok filmes adaptációi mindig kicsit kétesélyesek, de az alapanyag mindenesetre nagyon jó és 2023-ban, a Super Mario Bros.: A film már bebizonyította, hogy az Illumination több az idétlen minyonokkal való bohóckodásnál és képes egyszerre megszólítani a gamereket és a minőségi animáció iránt rajongó közönséget egyaránt.

A tűzvirágot is beveti Super Mario és Luigi a film második előzetesében (Fotó: Nintendo)

A Super Mario Galaxis: A film egy fontos karaktert hoz vissza

Már az első előzetes felkeltette az érdeklődésünket, de a nemrég kijött második előzetes még több újdonságot fedett fel a hamarosan érkező filmadaptációból.

A trailer bebizonyította, hogy még nagyon sok elem van a Mario világán belül és ha ebbe a két percbe ennyi mindent sűrítettek, ki tudja, mi várhat ránk a kész filmben. Mario (Chris Pratt) és Luigi (Charlie Day) ebben a filmben rátalálnak az első részben behintett Yoshira, a zöld dinoszauruszra, aki a kilencvenes évek óta fontos része a főkánonnak. Minden bizonnyal fontos szerepe lesz a filmben, ahogy a karakterek Rosalina hercegnő (Brie Larson) segítségére igyekeznek egy látványos, galaxist átívelő kaland keretében.

Ahogy a Nintendo-játékoknál lenni szokott, ebben az előzetesben is fontosak az elrejtett részletek: ilyen a Super Mario 3-ban megjelent békaruha, a második részben bemutatkozott tojásköpködő Birdo és ugyanebben a jelenetben három képkocka erejére feltűnik a robbantgató Mauser is, megannyi elrejtett háttérkarakter mellett. A film legfőbb célközönsége egyértelműen azok a gamerek, akik ezeket azonnal kiszúrják, de a dinamikus történetvezetés, látványos környezet sokak számára kedves lehet, akik nyitottak erre a szürreális mesevilágra.

A sztárparádé is folytatódik: a fentebb említett hírességeken kívül visszatér Anya-Taylor Joy, Jack Black, Keegan-Michael Key és ehhez az erős rostához csatlakozik a mostanság igen elfoglalt Benny Safdie is, mint Bowser fia.

A Super Mario-játékok következő filmes feldolgozása előreláthatóan április 2-án érkezik a hazai mozikba. Az előzetesen kívül hat percnyi filmrészlet is napvilágot látott, ezt a lentebbi videóban láthatjuk.