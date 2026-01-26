Natalie Portman oda szúrt, ahova más nem: Mégis kik ezek az Oscar-jelöltek?

Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 26. 17:15
Natalie Portman nem elégedett a döntéssel. A színésznő a Sundance Filmfesztiválon nyíltan kritizálta az idei Oscar-jelölteket és az Akadémiát.
Bors
A szerző cikkei

Natalie Portman nem volt elragadtatva a 2026-os Oscar-jelöltek névsorától. A színésznő a Sundance Filmfesztiválon promózta legújabb filmjét, ekkor készült vele egy interjú a Variety jóvoltából, amiben éles kritikát fogalmazott meg az Akadémiával szemben.

Natalie Portman a Sundance filmfesztiválon 2026 január 24-én az Oscar-jelöltekről beszélt.
Natalie Portman nem elégedett az Oscar-jelöltekkel (Fotó: C Flanigan/imageSPACE/MediaPunch)

Oscar-jelöltek: Natalie Portman beszólt 

Szombaton került megrendezésre a Sundance Filmfesztivál, ahol Natalie Portman legújabb filmjét, a The Gallerist-et népszerűsítette, emellett arra is jutott ideje, hogy néhány keresetlen szót intézzen az Oscar-díjak kiutalásáért felelős akadémia felé. A színésznő kifogásolta, hogy az idei Oscar-jelöltek között nem igazán kaptak helyet a nők által rendezett alkotások. Bár a legjobb film kategória egyik jelöltjével, Chloé Zhao-val egyből meg is tudnánk cáfolni a Fekete hattyú sztárjának kemény kritikáját. Zhao immár második alkalommal kapott jelölést, sőt, az elsőt a Nomádok földje című rendezéséért díjra is válthatta 2021-ben. Ezúttal a Maggie O’Farrell regénye alapján készült Hamnetért jelölték a legjobb film és a legjobb rendező kategóriában is. Natalie Portmannek úgy néz ki, ez is kevés a boldogsághoz. A Variety riporterének így nyilatkozott:  

Számomra az idei év legjobb filmjei között több is női rendezők munkája. De látható a korlátoltság minden szinten, mert amikor eljött a díjak ideje, egyik sem kapta meg a megérdemelt figyelmet és elismerést. Ott volt a Bocs, kicsim, a Left-Handed Girl, a Hedda és a The Testament of Ann Lee.

Jenna Ortega, Natalie Portman és Charlie XCX a Sundance filmfesztiválon 2026 január 24-én.
Jenna Ortega, Natalie Portman és Charlie XCX énekesnő együtt játszanak a The Gallerist című filmben (Fotó: C Flanigan/imageSPACE/MediaPunch)

A 2026-os Oscar-jelöltek közül a legjobb rendező címért csak Chloé Zhao versenyez nőként és a legjobb film kategóriába beválogatott 10 film közé sem fért be a Hamneten kívül más női rendezőtől származó alkotás. A legjobb külföldi filmek között is csak egy női alkotót találunk, Kaouther Ben Hania tunéziai rendezőt, akit a The Voice of Hind Rajab című filmjéért jelöltek.

Chloé Zhao a Hamnet rendezője a Palm Springs filmfesztiválon.
Chloé Zhao vállán a világ súlya nyugszik egyedüli női rendezőként az Oscar-jelöltek között (Fotó: Kay Blake)

Natalie Portman öngólt lőtt ezzel a megjegyzéssel

Natalie Portman itt megragadta az alkalmat és arról is beszélt, mennyire nehéz egy filmet eljuttatni a megfelelő költségvetés kitaposásától a fesztiválokig és díjra nevezésekig. Szerinte ez is egy rendszerszintű probléma, és a sokéves fejlődés ellenére a női alkotók még mindig jelentős hátrányból indulnak a szakmában. Amellett, hogy természetesen van némi igazság a szavaiban, kicsit visszásan hat ez a nyílt kritizálás, amikor maga Portman is szerepel az idei Oscar-jelöltek között. Az Arco című animációs film egyik producereként jelenleg ő is egy aranyszobor lehetséges várományosa a legjobb animációs film kategóriában, bár nagy esélyeket sajnos nem jósolhatunk neki, amikor a kategóriájában olyan filmekkel versenyez, mint a K-Pop démonvadászok, mely már bezsákolt egy Golden Globe-díjat, vagy a Zootopia 2, ami hatalmas közönségkedvenc és kasszasiker volt 2025-ben.  

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
