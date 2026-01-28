A Stranger Things varázslatnak vége! Jön a Duffer testvérek új sorozata a Netflixre: nagyon rossz előérzetünk van

Miután a Duffer testvérek 2017-ben mennybe mentek, majd ezek után 2025 utolsó napjaiban csúfosan elbuktak a Stranger Things sorozattal, most ismét bepróbálkoznak a Netflixen egy új sorozattal. Érkezik a Nagyon rossz előérzetem van.

A Duffer testvérk új sorozattal próbálkoznak, jön a Nagyon rossz előérzetem van (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Duffer testvérek: Nagyon rossz előérzetem van

Ennél frappánsabb címet nem is alkothatott volna Matt és Ross Duffer a Netflixen debütáló új szériájuknak, miután a Stranger Things 5. évada olyan népharagot generált, amit időtlen-idők óta nem tapasztaltunk a sorozatok világában. A záróévad november 26-i premierje óta sorozatosan kapták a savat, hol az előre elejtett és aztán soha meg nem valósult események, hol a logikátlan, lyukakkal teleaggatott cselekmény miatt. Kritika érte a feltöltött szájú Millie Bobby Brown nullához konvergáló mimikáját, és a Stranger Things történetében először azt is elérték, hogy a Noah Schnapp által alakított Will Byers coming out jelenete miatt megkapják a legrosszabb értékelést az IMDB-n.

Sok meggondolatlan kijelentést tettek a finálé premierje előtt és után is, amiket utólag erősen megbántak. De úgy néz ki, ez nem hatja meg a Duffer testvéreket, akik szinte zéró pihenéssel vágtak bele egy újabb Netflixes produkcióba. A Nagyon rossz előérzetem van című thrillersorozat március 26-án debütál a Netflixen.

A Fehér Lótuszból ismert Adam DiMarco is feltűnik a Duffer testvérek új sorozatában (Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE)

Milyen sorozat a Nagyon rossz előérzetem van?

A Nagyon rossz előérzetem van, eredeti címen Something Very Bad Is Going to Happen időben egy teljes hetet ölel fel. Főszereplőink, Rachel (Camila Morrone) és Nicky (Adam DiMarco) éppen az esküvőjükre készülnek, ami pont egy hét múlva esedékes. Azonban a paradicsomban közel sem felhőtlen az ég. A fiatal pár mindkét tagját egyre erősebben hatalmába keríti az érzés, hogy nem a megfelelő emberrel készülnek összekötni az életüket. Azzal nem lőjük le a poént, hogy a halálraítélt házasság természetesen nem valósul meg, mert a Haley Z. Boston által alkotott széria lényege valójában nem a végkifejlet, hanem az addig megtett út.

A sorozat az elköteleződés, a bizalom, a Nagy Ő és a lelkitársak kérdéseit feszegeti, mindezt némi horrorral, paranoiával és persze egy csipetnyi humorral fűszerezve. Boston saját elmondása szerint a sorozat hangulata valahol Stephen King Carrie-je és a Rosemary gyermeke között helyezkedik el. Matt és Ross Duffer ezúttal átadták a rendezői széket, csupán főproducerként lesznek jelen a szériában.