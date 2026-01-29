A sztárok idén is a nappalinkban veszik át a díjat: élőben közvetíti a 98. Oscar-gálát a Disney+

A Disney+ streaming szolgáltatáson elérhető a Disney és a Pixar Elio című filmje, amely legjobb animációs film kategóriában, A Friend of Dorothy, amely legjobb élőszereplős rövidfilm kategóriában, valamint a Retirement Plan, amely legjobb animációs rövidfilm kategóriában kapott jelölést.
A Zootropolis 2 a legjobb animációs film, míg az Avatar: Tűz és hamu a legjobb jelmeztervezés és a legjobb vizuális effektusok kategóriában kapott jelölést. A rajongók ennek apropóján a Disney+ kínálatában újranézhetik a korábbi Oscar-díjas filmeket is: a Zootropolis, az Avatar és az Avatar: A víz útja című alkotásokat.
Az Emmy-díjas élő televíziós esemény producerei, Raj Kapoor és Katy Mullan is visszatérnek a műsor executive producerei közé, immár harmadik éve. Jeff Ross és Mike Sweeney másodszor vállalják a producerek szerepét, Sweeney emellett íróként is közreműködik.
