A Disney+ testhorrorral forgatja fel a gyomrunkat: Ha tetszett, ezeket se hagyd ki

Az Amerikai Horror Story alkotója, Ryan Murphy ismét a Disney+-on gondoskodik fanatikusai szórakoztatásáról. A divatvilágnak görbe tükröt mutató A szépség című új sorozata ugyanis olyan gyomorforgató képsorokat mázol fel a tévéképernyőkre, amelyekre csak ritkán látunk példát. Legalábbis más alkotóktól mindenképp. A testünk feletti kontroll elvesztésének félelmén alapuló testhorror műfaja nem is való ám mindenkinek, mégsem megy olyan ritkaságszámba, hogy valaki ebben a zsánerben alkosson maradandót. A szépség kapcsán pedig csokorba is szedtük, melyek a filmvászon történetének legjobb testhorrorjai.

A Disney+-filmek és sorozatok vegyes listáján A szépség számít jelenleg listavezetőnek (Fotó: Disney)

Ezeket a testhorrorokat is nézd meg, ha tetszett a Disney+ sorozata:

A légy

Mi mással is kezdhetnénk a felsorolást, mint a műfaj tankönyvi mintapéldájával, melyben egyben a leghíresebb is mind közül. A fiatal Jeff Goldblum mindössze másfél óra alatt a világ legundorítóbb teremtményévé, egy ember-légy hibriddé változik, de a zsáner királyának számító David Cronenberg mégis sikerrel éri azt, hogy amellett, hogy undorodunk tőle, mégis mély szánalmat is érzünk irányába.

A légy már negyven éve hozza ránk a hányingert (Fotó: Brooks Films)

A szer

Az idő kerekén nagyot tekerve egészen 2024-ben találjuk magunkat, mikor Demi Moore mellett a testhorror is újra aktív beszédtéma lett. A saját öregedését elfogadni képtelen, hiú színésznő félresikerült megfiatalodása az esztendő egyik legfelkapottabb és egyben legmegosztóbb mozija volt, nem mindenki torkán csúszott le a hatvan felett járó Moore eltorzított meztelenkedése, a vérfürdőben áztatott zárójelenetről pedig ne is beszéljünk. Elég, ha annyit mondnunk, világszerte rengetegen sétáltak ki A szer vetítéséről.

Margaret Qualley főszereplője és főgonosza volt a Demi Moore-filmek 2024-es hírhedt darabjában (Fotó: Jeffrey Mayer)

Videodrome

Aki azt vallja, hogy régen bezzeg nem ment ennyi erőszak a tévében, annak csak meg kell mutatni a korábban már említett testhorror-specialista, David Cronenberg Videodrome-ját. A James Woods főszereplésével 1983-ban bemutatott klasszikus képsorai alaposan kiállták az idő próbáját. Szexuálisan túlfűtött, szadista szekvenciáit még mindig gyötrelmes úgy nézni, hogy egy pillanatra se tekintsünk el, és persze mindemellett az egész egy örök érvényű társadalomkritika.