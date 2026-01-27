A Disney+ testhorrorral forgatja fel a gyomrunkat: Ha tetszett, ezeket se hagyd ki

Az Amerikai Horror Story alkotója, Ryan Murphy ismét a Disney+-on gondoskodik fanatikusai szórakoztatásáról. A divatvilágnak görbe tükröt mutató A szépség című új sorozata ugyanis olyan gyomorforgató képsorokat mázol fel a tévéképernyőkre, amelyekre csak ritkán látunk példát. Legalábbis más alkotóktól mindenképp. A testünk feletti kontroll elvesztésének félelmén alapuló testhorror műfaja nem is való ám mindenkinek, mégsem megy olyan ritkaságszámba, hogy valaki ebben a zsánerben alkosson maradandót. A szépség kapcsán pedig csokorba is szedtük, melyek a filmvászon történetének legjobb testhorrorjai.
Mi mással is kezdhetnénk a felsorolást, mint a műfaj tankönyvi mintapéldájával, melyben egyben a leghíresebb is mind közül. A fiatal Jeff Goldblum mindössze másfél óra alatt a világ legundorítóbb teremtményévé, egy ember-légy hibriddé változik, de a zsáner királyának számító David Cronenberg mégis sikerrel éri azt, hogy amellett, hogy undorodunk tőle, mégis mély szánalmat is érzünk irányába.
Az idő kerekén nagyot tekerve egészen 2024-ben találjuk magunkat, mikor Demi Moore mellett a testhorror is újra aktív beszédtéma lett. A saját öregedését elfogadni képtelen, hiú színésznő félresikerült megfiatalodása az esztendő egyik legfelkapottabb és egyben legmegosztóbb mozija volt, nem mindenki torkán csúszott le a hatvan felett járó Moore eltorzított meztelenkedése, a vérfürdőben áztatott zárójelenetről pedig ne is beszéljünk. Elég, ha annyit mondnunk, világszerte rengetegen sétáltak ki A szer vetítéséről.
Aki azt vallja, hogy régen bezzeg nem ment ennyi erőszak a tévében, annak csak meg kell mutatni a korábban már említett testhorror-specialista, David Cronenberg Videodrome-ját. A James Woods főszereplésével 1983-ban bemutatott klasszikus képsorai alaposan kiállták az idő próbáját. Szexuálisan túlfűtött, szadista szekvenciáit még mindig gyötrelmes úgy nézni, hogy egy pillanatra se tekintsünk el, és persze mindemellett az egész egy örök érvényű társadalomkritika.
A hullagyáros alakváltó idegen entitás nemcsak a Stephen Kinget ihlette meg, kinek Welcome to Derry című sorozata szabályosan letarolta tavaly év végén az HBO Maxot. John Carpenter is egy Pennywise-hoz hasonló űrlényről készítette el karrierje talán legismertebb filmjét, méghozzá Kurt Russellel a főszerepben. A dolog az antarktiszi fehér pokolban játszódik, ahol egy maréknyi tudóst kezd el tizedelni egy folyamatosan átalakuló szörnyeteg, ami közel kétórányi tenyérizzasztó feszültséget gerjeszt és rémálomba illő teremtményekkel hozza ránk a frászt.
Hamupipőke sztoriját így még biztosan nem láttad. A 2025-ös skandináv koprodukció ugyanis, ahogy az a címéből kikövetkeztethető a Disney-hercegnő mostohatestévérét helyezi a középpontba, hogy a megszokottnál egy sokkal durvább, véresebb és gyomorforgatóbb verziót meséljen el, melynek láttán még a Grimm testvérek is csak csettintenének, vagy talán még ők sem mernének odanézni. Bélféreg, öncsonkítás és kegyetlen plasztikai beavatkozások közül minden látható.
A szépség első három epizódja már elérhető a Disney+-on, az első évad további részei pedig minden csütörtökön érkeznek.
