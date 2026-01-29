Dúl a szerelem! A Bridgerton család tagjai a sorozaton kívül is megtalálták párjukat

A mai nap útjának indult A Bridgerton család negyedik évada. Újabb szerelmi szálat követhetünk a régenskori romantikus történelmi drámában, ahol a családban eddig már majdnem mindenki megtalálta a szerelmet. Ebben egyébként osztoznak való életbeli megfelelőikkel, akik rátaláltak az igazira.
Regé-Jean Page (Simon Basset)
Az első évad románca Simon Basset, Hastings hercege körül forgott, az őt alakító színész életét pedig évek óta Emily Brown boldogítja. Kapcsolatuk már 2021 óta pletykák tárgyát képezte, de már a Netflix 2019-es buliján együtt látták őket, ahogy ölelkeznek egy kanapén. Azóta publikusan kezelik szerelmüket.
A herceg párja volt Daphne Bridgerton, akit Phoebe Dynevor alakított a sorozatban és Cameron Fuller boldog jegyese. A párt 2023-ban fotózták le először együtt, majd 2024-ben hivatalossá tették, hogy összekötik az életüket.
Az Anthonyt alakító színész az egyik legnépszerűbb mind közül, sokan hiányolni fogják őt a következő évadban. Bailey kifejezetten csendes a magánéletét illetően. Egy apró infómorzsát mégis elhintett 2023-ban, mely szerint boldog kapcsolatban él egy számára kedves férfival:
Nem titkos, csak magánügy. Számomra kiemelten fontos, hogy legyen magánéletem. Nem hiszem, hogy bátran a nyilvánosság elé tudnék állni, ha az egész életem nyitott könyv lenne.
Anthony szerelme volt Kate, aki jelenleg szingli korszakát éli. Simone Ashley legutoljára a GP Ice Race eseményeinek vezérigazgatójával, Constantin Kleinnal volt együtt. Kapcsolatuk körülbelül másfél–két évig tartott; a pár 2022 májusában ismerkedett meg a Monacói Nagydíjon, és az év végére már több közös fotójuk is nyilvánosságra került. Végül 2025 januárjában váltak el útjaik.
A Bridgerton harmadik évada Luke Newton karakterére összpontosult, aki a táncos Antonia Roumeliotival van együtt. Kapcsolatuk 2025-ben lett Instagram-pozitív, azóta szinte elválaszthatatlanok, minden nagyobb filmes eseményen együtt láthatóak.
Luke Newton és Nicola Coughlan a kamerákon kívül is közel kerültek egymáshoz, amiből sokan azt pletykálták hogy együtt járnak, de ez abszolút kacsa. A színésznő jelenleg Jake Dunnal van együtt, kapcsolatukat szintén 2025-ben tették hivatalossá a közösségi hálón, majd 2025 áprilisában vörös szőnyegen is megjelentek, jelezve, hogy komolyan veszik egymást.
