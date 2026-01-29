Mi köze lesz Taylor Swiftnek a Bridgerton család 4. évadához? Itt a válasz!

Mi tudjuk, hogy mivel töltik a mai napjukat a Bridgerton rajongók, ugyanis a Netflixen már debütált a Bridgerton család 4. évada. A káprázatos jelmezek, ékszerek és helyszínek mellett pedig ismét nem okoz csalódást a zene, ami az első évad óta fontos alapköve a sorozatnak. Nézzük, milyen popslágerek csendülnek fel a Bridgerton család 4. évadában!

A Bridgerton család 4. évadában is a legmodernebb slágerekre rophatja az angol arisztokrácia (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Bridgerton család: új évad, új zenék

Justin Kamps, aki a Bridgerton család zenéjéért felelős, továbbra sem okoz csalódást a sorozat rajongóinak. Már az első évadban kiderült, hogy a Vitamin String Quartet tolmácsolásában hallható, átdolgozott popslágerek azonnal belopták magukat a nézők szívébe és fülébe. A Bridgerton család 4. évadában sem alakul ez másként. Justin Kamps esetében a rajongói kívánságok nem süket fülekre találnak, a zeneszerző ugyanis kimondottan szívesen kutakodott az interneten, és olvasta a rajongók javaslatait, amikor elkezdett dolgozni a 4. évad zenéjén. Így nem kerülte el a figyelmét az sem, hogy a leglelkesebb Bridgerton-fanok már ki is választották a tökéletes “Benophie”, azaz Benedict és Sophie kapcsolatát fémjelző dalt, ami nem más, mint Taylor Swift Enchanted című szerzeménye, pontosabban annak Joseph William Morgan-től származó klasszikus zenekari feldolgozása. “Csak egy dolgod van!” – írták a rajongók, és ellentmondást nem tűrően újra és újra felhívták Kamps figyelmét Swift slágerére, mely a Speak Now című harmadik stúdióalbumán jelent meg 2010-ben. A zeneszerzőnek így nem maradt más választása, és saját bevallása szerint maga is jó ötletnek tartotta a dal használatát.

A rajongók követelték Taylor Swift slágerét a Bridgerton család sorozatba (Fotó: PA)

Taylor Swift mellett felcsendül még a Coldplay és a Paramore slágere is, illetve Olivia Rodrigo Bad Idea Right? című dala.

„Szerintem csodás szerző, és remek vonósnégyes feldolgozásokat lehet készíteni a dalaiból” – mondta Kamps Olivia Rodrigoról.

Olivia Rodrigo is méltó helyet kapott a Bridgerton család zenelistáján (Fotó: Daniel DeSlover)

Bridgerton család 4. évad: íme a lejátszási lista

1. Epizód

„Life in Technicolor” (Coldplay) Vitamin String Quartet

„DJ Got Us Fallin’ In Love” (Usher ft. Pitbull) Strings From Paris

„Never Let You Go” (Third Eye Blind) Vitamin String Quartet

2. Epizód

„Enchanted” (Taylor Swift) Joseph William Morgan

3. Epizód

„All I Wanted” (Paramore) Vitamin String Quartet

4. Epizód

„Bad idea right?” (Olivia Rodrigo) Caleb Chan