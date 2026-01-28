Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Mennyire emlékszel az előző évadokra? Teszteld tudásod a Bridgerton család 4. évadának premierje előtt! – Kvíz!

Benedict Bridgerton
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 28. 13:35
Bridgerton családA Bridgerton családbridgerton sorozatkvíz
Ez a kvíz talán a legnagyobb rajongókat is megizzasztja! A Bridgerton család 4. évada január 29-én debütál a Netflixen. Te mennyire emlékszel az előző évadokra?
Bors
Holnap, január 29-én végre elérkezik a pillanat, amire tűkön ülve vártunk. A Bridgerton család 4. évada debütál a Netflixen, de ahogy mostanában bevett gyakorlattá vált a streaming-szolgáltatónál, úgy ebben az esetben is csupán az első 4 epizódot láthatjuk majd holnaptól. A második fejezetre majd’ egy hónapot várnunk kell, az évad záróakkordjai február 26-án érkeznek. Addig azonban itt az ideje, hogy felelevenítsük az elmúlt 3 Bridgerton évadban történteket, így biztosan semmi sem kerüli el majd a figyelmünket a 4. évadban.

Golda Rosheuvel Sarolta királyné szerepben a Bridgerton család 4. évadában.
Sarolta királyné is izgatottan várja a Bridgerton család 4. évadát (Fotó: Netflix)

Bridgerton család 4. évad: kiről szólnak az új epizódok? 

A Bridgerton család a Julia Quinn írónő tollából született könyvsorozaton alapszik. A könyvek – ahogy a 2020-ban a Netflixen debütált széria is – a nyolc Bridgerton gyermek, Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory és Hyacinth pártalálásának és házasságának történetét meséli el. A Shonda Rhimes által producelt széria többségében követi a könyvek cselekményét, bár a testvérek nem abban a sorrendben házasodnak meg, mint Julia Quinn regényeiben. Az új évad házasulandó főszereplője Benedict Bridgerton (Luke Thompson) lesz, akinek minden porcikája irtózik az elköteleződéstől. Igazi szabadszellemű művészlélek, ahogy ez a korábbi évadokból kiderült, de ahogy lenni szokott, a szívnek nem lehet parancsolni. Amikor Benedict az édesanyja, Violet Bridgerton (Ruth Gemmel) által rendezett álarcosbálon megismerkedik a titokzatos Ezüst hölggyel, addigi elhatározása gyorsabban megy ki az ablakon, mint ahogy Lady Whistledown pletykái terjednek Mayfairben. A hölgy kiléte sem marad sokáig titokban, a Yerin Ha által alakított Sophie Baek azonban nem a felsőbb osztály tagja, hanem egy újonnan bemutatkozó karakter, Araminta Gun szobalánya. Az biztos, hogy intrikákból és káprázatos jelmezekből ezúttal sem lesz hiány, és az újonnan bemutatkozó karakterek mellet a régi kedves szereplők is népes számban tiszteletüket teszik ebben a báli szezonban.

Luke Thompson, aki a Bridgerton család 4. évadának főszereplőjét, Benedict Bridgertont alakítja.
Mi biztosan nem gondolkodnánk sokáig Luke Thompson házassági ajánlatán (Fotó: PA)

Az alábbi kvíz talán még a legnagyobb rajongókat is megizzasztja, de aki esetleg nem elégedett az eredménnyel, annak február 26-ig, a Bridgerton család 4. évadának második fejezetéig bőven lesz ideje újranézni ez előző 3 szezont és felzárkózni a londoni elit történetéből.

