Kicsoda Benedict Bridgerton, a Bridgerton család álmodozója?

Holnap, azaz január 29-én bekészíthetjük a csipkekesztyűt és a legyezőt, érkezik a Bridgerton család 4. évada! A Julia Quinn regénysorozata alapján készült Netflix széria 2020-ban indult világkörüli hóditó útjára, és azóta is töretlen népszerűségnek örvend. A frissen debütáló 4. évadban ismét egy házasulandó Bridgerton fivér kerül a középpontba. Mit tudunk Benedict Bridgertonról, a Bridgerton család második legidősebb sarjáról, és a karaktert alakító Luke Thompsonról?

A Luke Thompson által alakított Benedict Bridgerton ebben az évadban előtérbe kerül (Fotó: PA)

Teljes neve: Benedict Bridgerton

Színész: Luke Thompson

Szülei: Edmund Bridgerton és Violet Bridgerton

és Kihez áll a legközelebb a testvérek közül: Anthony és Eloise

Eddigi romantikus kapcsolatai: Madame Delacroix (1. Évad), Lady Tilley Arnold és Paul Suarez (3. Évad)

Benedict Bridgerton: A Bridgerton család egyik „fekete báránya”

Benedict Bridgerton a Bridgerton család korábbi évadaiban nem került olyan reflektorfénybe, mint néhány testvére, de már voltak izgalmas cselekményszálak, melyeknek ő vált a főszereplőjévé. Szoros bizalmi viszonyt ápol idősebb bátyjával, Anthony-val (Jonathan Bailey) és a második legidősebb húgával, Eloise-zal (Claudia Jessie). Eloise és közte különösen izgalmas a testvéri kötelék, mindketten másfajta, a házasságon és a társadalmi elvárásokon túlmutató életre vágynak. Benedictről még az első évadban derül ki, hogy tehetségesen rajzol, Eloise unszolására be is iratkozik egy művészeti képzésre, és kinyílik számára a világ. Persze nemcsak művészetileg, hanem szexuálisan is. Második fivérként megadatik neki az a szabadság, hogy a család jövőjének súlya nem az ő vállát nyomja, így amint bekerül ezekbe a bohém körökbe, büntetlenül és lelkiismeret-furdalás nélkül kísérletezhet hölgyekkel és időnként bizony urakkal is. A Bridgerton sorozat 4. évadában azonban ő sem menekülhet a szerelem elől. Mikor az édesanyja, Violet Bridgerton (Ruth Gemmell) által rendezett álarcosbálon megismerkedik a titokzatos Ezüst hölggyel, kénytelen lesz szembesülni az érzéssel, hogy nem tud szabadulni a nő iránti vágyakozástól.