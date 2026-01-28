Kicsoda Benedict Bridgerton, a Bridgerton család álmodozója?

Holnap, azaz január 29-én bekészíthetjük a csipkekesztyűt és a legyezőt, érkezik a Bridgerton család 4. évada! A Julia Quinn regénysorozata alapján készült Netflix széria 2020-ban indult világkörüli hóditó útjára, és azóta is töretlen népszerűségnek örvend. A frissen debütáló 4. évadban ismét egy házasulandó Bridgerton fivér kerül a középpontba. Mit tudunk Benedict Bridgertonról, a Bridgerton család második legidősebb sarjáról, és a karaktert alakító Luke Thompsonról?
Benedict Bridgerton a Bridgerton család korábbi évadaiban nem került olyan reflektorfénybe, mint néhány testvére, de már voltak izgalmas cselekményszálak, melyeknek ő vált a főszereplőjévé. Szoros bizalmi viszonyt ápol idősebb bátyjával, Anthony-val (Jonathan Bailey) és a második legidősebb húgával, Eloise-zal (Claudia Jessie). Eloise és közte különösen izgalmas a testvéri kötelék, mindketten másfajta, a házasságon és a társadalmi elvárásokon túlmutató életre vágynak. Benedictről még az első évadban derül ki, hogy tehetségesen rajzol, Eloise unszolására be is iratkozik egy művészeti képzésre, és kinyílik számára a világ. Persze nemcsak művészetileg, hanem szexuálisan is. Második fivérként megadatik neki az a szabadság, hogy a család jövőjének súlya nem az ő vállát nyomja, így amint bekerül ezekbe a bohém körökbe, büntetlenül és lelkiismeret-furdalás nélkül kísérletezhet hölgyekkel és időnként bizony urakkal is. A Bridgerton sorozat 4. évadában azonban ő sem menekülhet a szerelem elől. Mikor az édesanyja, Violet Bridgerton (Ruth Gemmell) által rendezett álarcosbálon megismerkedik a titokzatos Ezüst hölggyel, kénytelen lesz szembesülni az érzéssel, hogy nem tud szabadulni a nő iránti vágyakozástól.
A széria előtt főként színházban játszott Shakespeare darabokban, vagy azok televíziós feldolgozásában, például a Fleabag sztárja, Andrew Scott mellett a Hamletben alakította Laertest, Ophelia testvérét. Feltűnt a Christopher Nolan rendezte Dunkirk című filmben is, de Luke Thompson nevét és arcát valójában a Bridgerton család miatt ismerte meg a világ. Eddig nem nagyon volt a középpontban, de színészi tehetségét már megvillantotta az elmúlt 3 évadban is. Most, hogy a 4. évad teljes egészében az ő karaktere köré épül, talán látványosabban meg tudja mutatni magát, és nekünk is határozottabb véleményünk alakulhat ki a brit színészről.
