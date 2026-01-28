Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Karola, Károly névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kicsoda Benedict Bridgerton, a Bridgerton család álmodozója?

Luke Thompson
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 28. 19:25
Bridgerton családBenedict Bridgerton
A Bridgerton család második legidősebb tagja a fekete bárányból válhat hősszerelmessé. Kicsoda Benedict Bridgerton, a Bridgerton család 4. évadának főszereplője?
Bors
A szerző cikkei

Holnap, azaz január 29-én bekészíthetjük a csipkekesztyűt és a legyezőt, érkezik a Bridgerton család 4. évada! A Julia Quinn regénysorozata alapján készült Netflix széria 2020-ban indult világkörüli hóditó útjára, és azóta is töretlen népszerűségnek örvend. A frissen debütáló 4. évadban ismét egy házasulandó Bridgerton fivér kerül a középpontba. Mit tudunk Benedict Bridgertonról, a Bridgerton család második legidősebb sarjáról, és a karaktert alakító Luke Thompsonról?

Luke Thompson, aki Benedict Bridgerton karakterét alakítja a Bridgerton család sorozatban.
A Luke Thompson által alakított Benedict Bridgerton ebben az évadban előtérbe kerül (Fotó: PA)
  • Teljes neve: Benedict Bridgerton 
  • Színész: Luke Thompson 
  • Szülei: Edmund Bridgerton és Violet Bridgerton 
  • Kihez áll a legközelebb a testvérek közül: Anthony és Eloise  
  • Eddigi romantikus kapcsolatai: Madame Delacroix (1. Évad), Lady Tilley Arnold és Paul Suarez (3. Évad) 

Benedict Bridgerton: A Bridgerton család egyik „fekete báránya” 

Benedict Bridgerton a Bridgerton család korábbi évadaiban nem került olyan reflektorfénybe, mint néhány testvére, de már voltak izgalmas cselekményszálak, melyeknek ő vált a főszereplőjévé. Szoros bizalmi viszonyt ápol idősebb bátyjával, Anthony-val (Jonathan Bailey) és a második legidősebb húgával, Eloise-zal (Claudia Jessie). Eloise és közte különösen izgalmas a testvéri kötelék, mindketten másfajta, a házasságon és a társadalmi elvárásokon túlmutató életre vágynak. Benedictről még az első évadban derül ki, hogy tehetségesen rajzol, Eloise unszolására be is iratkozik egy művészeti képzésre, és kinyílik számára a világ. Persze nemcsak művészetileg, hanem szexuálisan is. Második fivérként megadatik neki az a szabadság, hogy a család jövőjének súlya nem az ő vállát nyomja, így amint bekerül ezekbe a bohém körökbe, büntetlenül és lelkiismeret-furdalás nélkül kísérletezhet hölgyekkel és időnként bizony urakkal is. A Bridgerton sorozat 4. évadában azonban ő sem menekülhet a szerelem elől. Mikor az édesanyja, Violet Bridgerton (Ruth Gemmell) által rendezett álarcosbálon megismerkedik a titokzatos Ezüst hölggyel, kénytelen lesz szembesülni az érzéssel, hogy nem tud szabadulni a nő iránti vágyakozástól.  

A Bridgerton család.
Benedict Bridgerton eddig a háttérből figyelte testvérei sorsának alakulását (Fotó: Netflix)

Luke Thompson karrierje

 A széria előtt főként színházban játszott Shakespeare darabokban, vagy azok televíziós feldolgozásában, például a Fleabag sztárja, Andrew Scott mellett a Hamletben alakította Laertest, Ophelia testvérét. Feltűnt a Christopher Nolan rendezte Dunkirk című filmben is, de Luke Thompson nevét és arcát valójában a Bridgerton család miatt ismerte meg a világ. Eddig nem nagyon volt a középpontban, de színészi tehetségét már megvillantotta az elmúlt 3 évadban is. Most, hogy a 4. évad teljes egészében az ő karaktere köré épül, talán látványosabban meg tudja mutatni magát, és nekünk is határozottabb véleményünk alakulhat ki a brit színészről.  

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu