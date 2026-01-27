Itt vannak a 2026-os BAFTA jelöltek: Leonardo DiCaprio és Timothée Chalamet megint megküzdenek!

“Apocalypse in the Tropics” — Petra Costa, Alessandra Orofino
“Cover-Up” — Laura Poitras, Mark Obenhaus, Olivia Streisand, Yoni Golijev
“Mr. Nobody Against Putin” — David Borenstein, Helle Faber, Radovan Síbrt, Alžběta Karásková
“The Perfect Neighbor” — Geeta Gandbhir, Alisa Payne, Nikon Kwantu, Sam Bisbee
Legjobb animációs film
“Arco”
“Little Amélie”
“Zootropolisz 2”
Legjobb rendező
“Bugonia,” Yorgos Lanthimos
“Hamnet,” Chloé Zhao
“Marty Supreme,” Josh Safdie
“Egyik csata a másik után,” Paul Thomas Anderson
“Érzelmi érték,” Joachim Trier
“Bűnösök,” Ryan Coogler
Legjobb eredeti forgatókönyv
I Swear
Marty
A titkosügynök
Érzelmi érték
Bűnösök
Legjobb adaptált forgatókönyv
The Ballad of Wallis Island
Bugonia
Hamnet
Egyik csata a másik után
Pillion
Legjobb női főszereplő
Jessie Buckley, “Hamnet”
Rose Byrne, “Ha tudnék, beléd rúgnék”
Kate Hudson, “Song Sung Blue”
Chase Infiniti, “Egyik csata a másik után”
Renate Reinsve, “Érzelmi érték”
Emma Stone, “Bugonia”
Legjobb férfi főszereplő
Robert Aramayo, “I Swear”
Timothée Chalamet, “Marty Supreme”
Leonardo DiCaprio,“Egyik csata a másik után”
Ethan Hawke, “Blue Moon”
Michael B. Jordan, “Bűnösök”
Jesse Plemons, “Bugonia”
Legjobb női mellékszereplő
Odessa A’zion, “Marty Supreme”
Inga Ibsdotter Lilleaas, “Érzelmi érték”
Wunmi Mosaku, “Bűnösök”
Carey Mulligan, “The Ballad of Wallis Island”
Teyana Taylor, “Egyik csata a másik után”
Emily Watson, “Hamnet”
Legjobb férfi mellékszereplő
Benicio del Toro, “Egyik csata a másik után”
Jacob Elordi, “Frankenstein”
Paul Mescal, “Hamnet”
Peter Mullan, “I Swear”
Sean Penn, “One Battle After Another”
Stellan Skarsgård, “Érzelmi érték”
Legjobb szereplőgárda
“I Swear,”
“Marty Supreme,”
“One Battle After Another,”
“Sentimental Value,”
“Sinners,”
Legjobb operatőri munka
Frankenstein
Marty Supreme
Az álmok vágányán
Bűnösök
Egyik csata a másik után
Legjobb jelmez
Frankenstein
Hament
Wicked: 2 rész
Marty Supreme
Bűnösök
Legjobb vágás
F1
Feszült helyzet
Egyik csata a másik után
Bűnösök
Az álmok vágányán
Legjobb smink
Hamnet
Marty Supreme
Bűnösök
Frankenstein
Wicked: 2 rész
Legjobb eredeti zene
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Egyik csata a másik után
Bűnösök
Legjobb díszletrendezés
Frankenstein
Marty Supreme
Hamnet
Egyik csata a másik után
Bűnösök
Legjobb vizuális effektusok
“Avatar: Tűz és Hamu”
“F1”
“Frankenstein”
“Így neveld a sárkányodat”
“The Lost Bus”
Legjobb hang
F1
Frankenstein
Egyik csata a másik után
Bűnösök
Hadviselés
Legjobb brit rövid animáció
“Cardboard” — J.P. Vine, Michaela Manas Malina
“Solstice” — Luke Angus
“Two Black Boys in Paradise” — Baz Sells, Dean Atta, Ben Jackson
Legjobb brit rövidfilm
“Magid/Zafar” — Luis Hindman, Sufiyaan Salam, Aidan Robert Brooks
“Nostalgie” — Kathryn Ferguson, Stacey Gregg, Marc Robinson, Kath Mattock
“Terence” — Edem Kelman, Noah Reich
“This Is Endometriosis” — Georgie Wileman, Matt Houghton, Harriette Wright
“Welcome Home Freckles” — Huiju Park, Nathan Hendren
Rising Star
Robert Aramayo
Miles Caton
Chase Infiniti
Archie Madekwe
Posy Sterling
