Itt vannak a 2026-os BAFTA jelöltek: Leonardo DiCaprio és Timothée Chalamet megint megküzdenek!

Helyi idő szerint 13:00 és 13:30 között jelentették be az Angol Királyi Filmakadémia idei jelöltjeit. A BAFTA 2026-on nem a Bűnösök című vámpírfilm dominált a jelölésekben, hanem a Leonardo DiCaprio nevével fémjelezett Egyik csata a másik után című szatíra a maga 14 jelölésével. A színész jelölések közt akad számos meglepetés, sok jelölést kapott Timothée Chalamet, Marty Supreme-je és az év legdrámaibb alkotása, az Érzelmi érték, miközben olyan angol alkotások is előtérbe kerültek, mint a 28 évvel később vagy a Pillion című BDSM-film.

Leonardo DiCaprio forradalmárja nagyot mehet a BAFTA gálán (Fotó: IMDb)

BAFTA 2026 jelöltek:

Legjobb film

“Hamnet” — Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Spielberg, Sam Mendes

“Marty Supreme” — Timothée Chalamet, Anthony Katagas, Eli Bush, Ronald Bronstein, Josh Safdie

“Egyik csata a másik után” — Adam Somner, Sara Murphy, Paul Thomas Anderson

“Érzelmi érték” — Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar

“Bűnösök” — Zinzi Coogler, Sev Ohanian, Ryan Coogler

Legjobb brit film

“28 évvel később Later” — Danny Boyle, Andrew Macdonald, Peter Rice, Bernard Bellew, Alex Garland

“The Ballad of Wallis Island” — James Griffiths, Rupert Majendie, Tom Basden, Tim Key

“Bridget Jones: Bolondulásig” — Michael Morris, Tim Bevan, Eric Fellner, Jo Wallett, Helen Fielding, Dan Mazer, Abi Morgan

“Dögölj meg kedvesem” — Lynne Ramsay, Martin Scorsese, Jennifer Lawrence, Justine Cirrocchi, Andrea Calderwood, Enda Walsh, Alice Birch

“H Is for Hawk” — Philippa Lowthorpe, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Emma Donoghue

“Hamnet” — Chloé Zhao, Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Speilberg, Sam Mendes, Maggie O’Farrell

“I Swear” — Kirk Jones, Georgia Bayliff, Piers Tempest

“Mr. Burton” — Marc Evans, Ed Talfan, Josh Hyams, Hannah Thomas, Trevor Matthews, Tom Bullough

“Pillion” — Harry Lighton, Emma Norton, Lee Groombridge, Ed Guiney, Andrew Lowe

“Steve” — Tim Mielants, Alan Moloney, Cillian Murphy, Max Porter

Legjobb angol írói, rendezői vagy produceri debütálás

The Ceremony

My Father's Shadow

Pillion

A Want in Her

Wastmen

Legjobb gyerek vagy családi film