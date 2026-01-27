"Milyen öreg, mégsem változott semmit" – Tényleg jön az új Amerikai pite? Megszólalt mindenki Stiflere

Aligha tudnánk olyan filmszériát mondani, mely nagyobb hatással lett volna az ezredforduló tinédzsereire, és különösen azoknak szexuális életére mint az Amerikai pite-filmek. A számtalan ikonikus jelenettel büszkélkedő erotikus vígjátékokban benne van egy egész generáció fiatalsága és a kései ’90-es évek, valamint a korai kétezres évek kvintesszenciája. Nem is véletlen, hogy a franchise még annak ellenére sem tűnt el a köztudatból, hogy utolsó része, az Amerikai pite: A találkozó lassan másfél évtizede jelent meg. A rajongók pedig talán épp ezért követelnek repetát, amivel kapcsolatban már meglepően kész tervek terjengnek a neten.
A filmek főszereplőjén, a piteszégyenítő múltját már gyerekei előtt is felvállaló Jason Biggsen kívül az Amerikai pite másik fontos és egyben talán legnépszerűbb karaktere a „Bránermájszter”, azaz Steve Stifler volt. A köznyelvbe is befurakodó, rendkívül alpári szóvicceivel hírnevet szerző karakter megformálója, Seann William Scott nélkül nem is tudnánk elképzelni egy újabb epizódot.
Ezért sem véletlen, hogy mikor egy magazin interjút készített a színésszel, természetesen nekiszegezték a kérdést, hallott-e már a neten keringő pletykákról, miszerint már javában zajlik a következő rész készítése:
Még csak nem is hallottam róla. Nem hiszem, hogy érkezne, ez kamu hír! Mármint a karaktert nagyon bírom, és biztosan vicces lenni azt látni, hogy Stifler már milyen öreg, de mégsem változott semmit
– kezdett bele a filmszéria Stiflere.
Ezt követően Scott számára világos lett, hogy az újabb Amerikai pite-epizód miről is szólna: A Fehér Lótuszban elképesztőt alakító Jennifer Coolidge karaktere, Stifler édesanyja meghalt, és a banda az ő temetése apropójából gyűlne össze megint, ami nemcsak a rajongók egy része, hanem maga a színész szerint is elég morbid:
Ezt meg mégis kit érdekelne? Szerintem te is tudod, hogy ez egy baromság! Mekkora ötlet… Jennifer Coolidge épp a csúcson van, de ne hozzuk vissza, inkább nyírjuk ki a karakterét. Ez egy remek ötlet...
– fűzte hozzá ironikusan a Scott, aki még azt is hozzátette, bármennyire is szeretné, szerinte biztosan nem lesz több része a franchise-nak.
Ez pedig azért is érinti különösen érzékenyen a kamuhíreknek bedőlő rajongókat, mert a világhálón olvasható információk szerint még maga Charlie Sheen is igent mondott a projektre. A Netflix botrányhőse pedig nem mást alakított volna mint Seann William Scott Stiflerének eddig sosem látott édesapját, de úgy tűnik, hiába reménykedtek a fanok, az egész csak kacsa, és szeretett filmszériájuk kezét végleg el kell engedniük.
