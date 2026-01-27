Csendben mindent letarol A jég szerelmesei — érkezhet a második évad?

Szinte a semmiből tűnt fel, mégis szinte mindenki ezt nézi. A szakma és a közönség elismerését élvezi, különösen mivel több ország toplistáján van előkelő helyen megjelenése óta. Ha még nem láttad A jég szerelmeseit, most érdemes lehet elkezdeni.

A jég szerelmesei Netflix debütálása óta az egyik legnézettebb sorozat (Fotó: Netflix)

Vajon folytatják A jég szerelmeseit?

Bár a naptár szerint egyre közelebb kerülünk a tavaszhoz — olyannyira hogy ma már a nap is kisütött ránk — a tél még okozhat meglepetéseket és kicsit kitolódhat márciusra is akár. A hidegben megdermedt szíveket viszont meglágyíthatja a Netflix sorozatok legutóbbi szerelmes története, ami most igazán nagyot megy a platform aktuális kínálatában. A jég szerelmesei (eredeti címén: Finding Her Edge) január 22-es debütálása óta 100 százalékos Rotten Tomatoes értékelést kapott és a közönség közt megosztott sikere töretlennek bizonyul. A megjelenése óta az első helyen van a Netflix magyarországi toplistáján, maga mögé kényszerítve még a Stranger Thingst is.

A jég szerelmesei szereposztása kitűnő választásnak bizonyul. Történetünk egy fiatal felnőtt dráma/sportrománc sorozat, amely a versenyszerű jégtánc világába kalauzol: a tizenhét éves Adriana Russo (Madelyn Keys) egykori bajnok jégtáncos visszatér a jégpályára, hogy családja anyagi körülményein javítson és folytassa családja olimpiai sikereit. Egy új, kissé rosszfiús partnerrel, Braydennel (Cale Ambrozic) kell versenyeznie világversenyeken, miközben újra megjelenik régi partnere és első szerelme, Freddie. (Olly Atkins) Köztük a szakmai kihívások mellett bonyolult szerelmi háromszög alakul ki. Mindezek mellett a főszereplő Adriana arra keresi a választ, hol van a valódi helye, ambíciói és érzései a jégen és azon kívül.

Összességében egy kedves és könnyen befogadható szerelmes történet, érzelmes sportsztori izgalmas drámával és romantikával. Az első évad végére több szál is nyitottan maradt, így a folytatás is indokolt lehet. A szakmai visszajelzések jelentős része üdvözölné a folytatást és már emiatt nem kizárt, hogy a Netflix ezt meg is valósítja. A streaming platform gyakran 4‑6 héttel a premier után hozza nyilvánosságra, hogy mely sorozatokat újítja meg vagy kaszálja el hivatalosan — így, ha nem történik nagy változás a tendencia tükrében, a sorozat jó eséllyel folytatódhat.

