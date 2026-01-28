Borzalmas hír: intenzív osztályra került a népszerű sportoló

A francia rögbijátékos, Uini Atonio karrierje váratlanul véget ért egy elszenvedett szívroham miatt.

Szívroham miatt ért véget a rögbijátékos karrierje (fotó: Pexels)

A 35 éves játékost beválasztották a francia válogatott, a Les Bleus keretébe, ám sajnos nem fog tudni pályára lépni.

Atonio klubja, a La Rochelle hivatalos honlapján adott ki közleményt a játékos egészségi állapotáról.

Szívroham miatt került kórházba a játékos

Elmondták, hogy állapota jelenleg stabil, azonban súlyos szívbetegséggel küzd, jelenleg az intenzív osztályon kezelik, és hosszú felépülés vár rá.

Az orvosi vizsgálatok szívrohamot állapítottak meg. Állapota stabil, továbbra is az intenzív osztályon tartják megfigyelés alatt

- áll a közleményben.

Atoniót a világ rögbijének egyik legjobb játékosaként tartják számon a posztján. A francia válogatottban 68 alkalommal lépett pályára, és két bajnoki címet is nyert 2022-ben és 2025-ben - írja a Metro.

Uini különleges helyet foglal el klubunk történelmében és szívében. Ez a hír mélyen elszomorít minket. Az egész klub szeretné kifejezni rendíthetetlen és teljes támogatását neki és családjának ebben a nehéz időszakban

- írta a klubja.