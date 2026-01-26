Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
„Ez a profi sportban nem fordulhatna elő" - Furcsa Eb-döntőt bukott el a magyar pólóválogatott

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 26. 06:45
Háromgólos vereséget szenvedett Varga Zsolt együttese az Európa-bajnokság döntőjében a házigazda szerbektől. A magyar vízilabda válogatott játékosa, Manhercz Krisztián szerint furcsa dolgok történtek a tornán.
HWK
A csapatkapitány Manhercz Krisztián szerint a szerbek megérdemelt győzelmet arattak a belgrádi férfi Európa-bajnokság vasárnapi fináléjában, de a magyar vízilabda válogatott ezzel együtt is rendkívül csalódott. 

Manchercz Krisztián és a magyar vízilabda válogatott ezüstérmes
Manchercz Krisztián és a magyar vízilabda válogatott ezüstérmes Fotó: Kovacs Peter

"Büszke vagyok a csapatra, de most mégis egy elveszített döntő után vagyunk. Rossz érzés, mert bennünk volt, hogy meg tudjuk nyerni a finálét" - fogalmazott Manhercz, aki megjegyezte,

különleges Európa-bajnokságon vannak túl, amin olyan dolgok is történtek, ami a profi sportban nem fordulhatna elő, és bízik benne, hogy visszhangja is lesz az ügynek. Azt mondta, leginkább arra gondol, hogy a szerbek sokáig "élvezték" a hazai pálya előnyét, a magyarok elleni középdöntőben például több alkalommal is hibázott az időmérő az olimpiai bajnok javára.

 

Manhercz leszögezte, ettől függetlenül a fináléban a szerbek jobbak voltak és ott megérdemelt győzelmet arattak.

Magyar vízilabda válogatott: hatodik ezüstérem

A 13-szoros Európa-bajnok magyaroknak ez volt a kilencedik "klasszikus" döntőjük, hatodszor kell beérniük az ezüstéremmel, ám az örökrangsort így is toronymagasan vezetik a 13-8-6-os mutatójukkal.

 

