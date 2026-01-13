Női szemmel a férfi kézilabda-Eb, érdemes lesz nézni a tornát

Január 15-én elrajtol a férfi kézilabda-Eb, ahol nemcsak a góloké és a küzdelemé lesz a főszerep. A dán-svéd-norvég közös rendezésű tornán Európa legjobbjai csapnak össze az aranyéremért, de valljuk be: lesz, aki nem csak a teljesítményével hívja fel magára a figyelmet. A Bors összegyűjtötte azokat a férfi kézilabdázókat, akik a pályán nyújtott játékuk mellett sármos megjelenésükkel is leveszik a hölgyeket a lábukról – miattuk garantáltan érdemes lesz a tévé előtt maradni.

Január 15-én rajtol a dán-svéd-norvég közös rendezésű férfi kézilabda-Eb Fotó: Europa Press Sports

1. Fazekas Gergő - Magyarország

Nemcsak a játéktudásával, hanem elragadó mosolyával is pillanatok alatt belopta magát a női szurkolók szívébe Fazekas Gergő. A 22 éves kézilabdázó 2022-ben igazolt a lengyel Wisla Plock csapatához, ahol rövid idő alatt alapemberré nőtte ki magát. A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Chema Rodríguez három évvel ezelőtt hívta be először a nemzeti csapatba, ám igazán a 2024-es férfi kézilabda Európa-bajnokságon kapta meg a lehetőséget arra, hogy megmutassa, mire is képes valójában.

2. Emil Jakobsen - Dánia

Tetkók, szőke haj – kell ennél több? Emil Jakobsen nemcsak a külsejével, hanem a pályán nyújtott teljesítményével is a dán válogatott egyik legnagyobb kedvence. A 2019 óta válogatott szélső neve mellett már 267 gól szerepel, olimpiai és világbajnoki címmel is büszkélkedhet. A közelmúltban szakított párjával, a Győri Audi ETO KC irányítójával, Helena Elverrel, így könnyen lehet, hogy most akadnak olyan szurkolók, akik egy közös fotó erejéig akár a közelébe is férkőzhetnek.

3. Domen Makuc - Szlovénia

A szlovén válogatott legismertebb arca kétségtelenül Domen Makuc, akiről a közelmúltban azt lehetett hallani, hogy a szezon végén a Barcelona helyett a THW Kielnél folytatja pályafutását. Játéktudása alapján aligha lenne meglepő, ha bárhol azonnal meghatározó szereplővé válna: a nemzeti csapatban eddig 35 mérkőzésen 98 gólt szerzett.

4. Juri Knorr - Németország

Mintha nem is sportoló lenne, inkább egy filmsztár a pályán. A német válogatott egyik legbiztosabb pontja, Juri Knorr nemcsak játéktudásával, hanem karakteres megjelenésével, hosszú hajával is pillanatok alatt leveszi a lábáról a női szurkolókat. A 25 éves irányító 2020 óta meghatározó tagja a nemzeti csapatnak, ez idő alatt 57 mérkőzésen 224 gólt szerzett. Ha valaki, akkor ő könnyen az idei Európa-bajnokság egyik legnépszerűbb játékosává válhat.