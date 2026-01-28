Ajándékot kapott Benedek Tibor fia - Fotó

A hétvégén hatodik alkalommal rendezték meg az utánpótlás-csapatok számára a Benedek Tibor Emléktornát. Az esemény egyik főszereplője volt a 2020-ban elhunyt vízilabdázó fia, Benedek Mór volt, aki a BVSC játékosaként érkezett a hétvégére. A 18 éves fiú nagy személyes sikert aratott, a torna legjobb játékosának választották.

Benedek Mór édesapjához, Benedek Tiborhoz hasonlóan a nyolcas sapkában játszik Fotó: Török Attila

A tornán részt vett a máltai Sliema is, Benedek 2006 nyarán szerepelt ott. A szigetország csapata számára óriási megtiszteltetés volt, hogy a világ egyik legjobb játékosa náluk népszerűsíti a sportágat. A mai napig szívesen emlékeznek a legendára, most a fiát ajándékozták meg. A sportigazgató a Sliema 8-as sapkáját adta oda Mórnak.

Benedek Tibor fia nagy jövő előtt áll

Benedek Mór kilencévesen kezdett el pólózni a KSI-ben, ugyanott, ahol annak idején édesapja is. Ott mutatkozott be az élvonalban, mielőtt 2024-ben a BVSC-hez igazolt, tavaly bajnoki bronzérmet szerzett a gárdával. Az utánpótlás-válogatottakban régóta meghatározó játékos, sőt, korosztályos világbajnok. Benedek Mór is tagja volt annak a magyar U18-as válogatottnak, amely 2024-ben megvédte világbajnoki címét Buenos Airesben.