Mészöly Géza erre igazán büszke lehet, fiúk között edződik a 15 éves magyar kislány

Az utánpótlás-képzéséről méltán híres Mészöly Focisuli elismerő plakettjeit, kupáit Mészöly Géza elnök nyújtotta át legjobb lurkóiknak, akik közül Tóth Ramóna arról nevezetes, hogy a honi fiúbajnokságban szerepel, mellette pedig a magyar U15-ös leány-válogatott kiválósága. Erre Mészöly Géza igazán büszke lehet.

Mészöly Géza, Tóth Ramóna, Kozma István Fotó: Facebook

Egy kérvényt kell megfogalmaznunk az MLSZ felé, ugyanis azt szeretnénk, ha Rami további egy évig a srácok között játszhasson, mert így fejlődik tovább

– újságolta a Borsnak Géza a tanévzárón. Előtte felnőtt kispályás együttesek mérték össze tudásukat. A húszperces, 4 plusz egyes erőpróbákon körmérkőzéseket játszottak.

- Ez volt a tizenharmadik ilyen tornánk, és mi, trénerek okkal vagyunk büszkék, hiszen az eddigieket kivétel nélkül megnyertük – újságolta Mészöly. - Kiváló kollégám, az FC Liverpoolban is szerepelt Kozma Pisti mellett a Fradi erdélyi középpályása, Szenes Sándor is játszott tornagyőztes csapatunkban. Meg is nyertük a tornát, és tudni kell, hogy Sanyi a jövőben trénereink sorában dolgozik. Az első gólunkat én lőttem, de bizony Kozma Pistivel megállapítottuk, az oxigénadósságunk egyre jelentősebb. Nem ok nélkül, hiszen mi hárman összesen 169 életévet számlálunk...