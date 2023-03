Durva vallomás: Havi 771 ezer forintot költ fodrászra a sztár

A Forbes szerint a Paris SG támadója, Neymar vagyona 200 millió dollár (72 milliárd Ft), így a szurkolók érthetően arra is kíváncsiak, vajon mire költi a pénzét?

Fotó: AFP

Van egy remek autógyűjteménye - olvasható a 21motoring-ban –, amelynek értéke 4,5 millió dollár (1,6 milliárd Ft). A kollekcióban egy Lamborghini Veneno, Aston Martin Vulcan, Maserati MC 12, McLaren 570S, Porsche Panamera Turbo, Audi R8 Spyder és néhány Mercedes AMG is feltűnik. Magánrepülőgépe 8 millió dollárt (287 millió Ft) kóstál.

A brazil a frizurájára is sokat ad. A 2018-as labdarúgó-világbajnokságon a selecao-színeiben a szőke színt preferálta, havonta 2000 eurót (771 ezer Ft) költ hajvágásra, -festésre, ami évente 24 000 euró kiadást (9,2 millió Ft) jelent.

Több ingatlant is szerzett a világon, 20 millió euró értékű (7,7 milliárd Ft) háza van Párizsban, míg hazájában, Brazíliában egy „bungalója”, amelynek értéke 2,5 millió dollár (970 millió Ft). Az Egyesült Államokban is befektetett, Beverly Hillsben éjszakánként 10 000 dollárért (3,6 millió Ft) kiadja a palotáját. Az órákat is gyűjti, eddig összesen 180 000 dollárért (64 millió Ft) vásárolt. Népszerűségét felismerve a Gagá Milano óraforgalmazó, amely az egyik gyártmányát Gaga Milano Neymar Jr.-ra keresztelte el, amiért 2245 dollárt (805 ezer Ft) kell fizetni.