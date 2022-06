Új szerelme miatt szakított exével Liu Shaoang

Egy szerelem sem tarthat örökké, s ezt tudja már Liu Shaoang is. A kétszeres olimpiai bajnok új párja oldalán utazott el hosszú nyaralására, New Yorkban és Mexikóban is Latincic Lídia töltött vele boldog napokat. A szinkronkorcsolya-válogatott tagja a jégpályán találkozott először Shaoanggal, akinek nehéz döntést kellett meghoznia.

Fotó: MTI

Korábban évekig a rúdtáncos Makovinyi Tiffany volt a párja, őt már családjának is bemutatta a bajnok. Sőt, a lány együtt szurkolt a Liu-testvérekért a fiúk édesanyjával a pekingi olimpia alatt, a szülői házban a tévé előtt közösen ünnepelték a kisebbik srác 500 méteren szerzett aranyérmét.

Fotó: Schumy Csaba dfp@dfp.hu



Több hónapja hallottunk arról, hogy Ádó és Lídia között alakulhat valami. De ezek csak pletykák voltak, ráadásul Shaoang hivatalosan foglalt is volt

– mesélte a Borsnak a korcsolyázók jó ismerőse, aki azt is elárulta, mikor mutatkozott először új párjával a bajnok. "Aztán az olimpia után Shaoang szakított akkori kedvesével, Tiffanyt derült égből villámcsapásként érte a hír. Érthetően nagyon megviselte. A fiú és Lídia márciusban egy óbudai versenyen már együtt mutatkoztak, onnantól hivatalosan is egy párt alkotnak."

A lap kereste Tiffanyt, de ő nem kívánt az elmúlt hónapokkal kapcsolatban beszélni. Shaoang Lídiát egyelőre nem mutatta be odahaza, de hamarosan erre is sor kerülhet.