Komoly kijelentést tett Milák Kristófról a kapitány

Két aranyéremmel és egy világcsúccsal Milák Kristóf nemhogy a magyar csapat, hanem az egész vizes vb egyik legjobbja volt a medencés úszás számaiban. Nem csoda, hogy Sós Csaba szövetségi kapitány már-már szuperlativuszokban beszél a sportolól, aki 22 éves korára mindent megnyert a felnőttek között.

A szakember szerint Milák bárhol nyerhetne:

Kristóf egy Zseni

– összegzett röviden a Borsnak Sós Csaba. – Selmeci Attila után Virth Balázzsal készül már. Bevállalta az edzőváltást, minden buktatót legyőzött és verhetetlennek tűnik. Most úgy fogalmaznék, ha a Marson is rendeznének versenyt, vagy a Plútóra kellene kiruccannia, ott is Milák lenne a bajnok.

Fotó: musz.hu

A kapitány az éremről ezúttal éppen lemaradó Hosszú Katinkáról is elismeréssel beszélt.

Negyedik lett négyszáz vegyesen, viszont első az európaiak között. Le a kalappal előtte. Rómában, a kontinensbajnokságon, szerintem akár el is érheti kitűzött célját, a száz nemzetközi érmet. Ha sikerül neki, ha nem, akkor is főhajtás illeti, ha búcsúzna.

Szó esett a makacs sérüléssel bajlódó, végül hetedik Kapás Boglárkáról is.

Pár héttel a világbajnokság előtt még az is benne volt a levegőben, hogy Bogi el sem indul a vébén. Aztán döntős lett. Ki kell jelentenem, hogy Boginál, ennél a törékeny "kislánynál" keményebb hölgyet, alig ismerek.