Ebből baj lesz az öltözőben, Haaland ezt ígérte Manchesterben

A svéd ABBA zenekar már régen szünetelteti tevékenységét, bár hamarosan ismét színre léphet, egy ismert norvég rajongójuk most leplezte le a művészetük iránt érzett vonzalmát.

A győztes mindent visz - ez Haaland jelszava a pályán és a muzsikában Fotó: AFP

A Borussia Dortmundtól a Manchester City-hez aláírt válogatott futballista, Erling Haaland tudatta: mivel a két hölgyből és két férfi tagból álló világhírű rockbanda zenéje korábban szimpatikus volt számára, ezért németországi futballévei során is a felvételeiket játszotta az öltözőben.

A Techno Trenz azt írta, miután az angol bajnokcsapatnál folytatja pályafutását, jottányit sem változtat ízlésén és szokásán, ami azt jelenti, hogy a City-öltözőben ABBA-slágereket hallgat majd. Méghozzá pokoli hangerővel. Ebből persze nézeteltérése támadhat, elvégre éppen elég, hozzá hasonló világklasszis futballozik a Citynél, akik esetleg rászólnak, hogy öcsi, vedd kicsit lejjebb a hangerőt. Haaland amúgy a The Winner Takes It All című ABBA-slágerbe szerelmes.

Egykor az argentin Pablo Zabaleta, aki 2008 és 2017 között szerepelt az angol csapatban, megpróbálta a Status Quo hard rockját a társaira erőltetni, de erről gyorsan lebeszélték.