Cseh László napokon belül apuka lesz, így készül a pici érkezésére

Július elejére várja a gólyát, hogy meghozza a kisbabát az úszó világbajnok és felesége. Cseh László és Dia már mindent előkészített a kis jövevény számára, a babaszoba is be van rendezve, csak a napokat számolják, hogy megérkezzen végre a Cseh-család szemefénye. Feleségét természetesen, mint minden igazi férj, kíméli, kiszolgálja, még a kedvenc időtöltését, szórakozását is sutba dobta.

– Imádok horgászni, ha időm engedte, még aktív úszó koromban is rendszeresen részt vettem a különböző pecaversenyeken. Most még erről a hobbimtól is lemondtam, mert első a család – mondta a Borsnak a kétszeres világbajnok legenda.

Laci elárulta, hogy még a napok óta tartó vizes világbajnokságra sem látogat ki a Duna Arénába, igaz ennek más oka is van, nem csak a kislánya érkezése, akinek természetesen már megvan a neve, de ezt – talán babonából – a pici baba megérkezésig nem árulja el.

Laciék már nagyon várják a baba érkezését Fotó: Koncz György

Csak a televízióban nézem az eseményeket, itthon drukkolok a képernyő előtt

– folytatta.

– Bevallom, nekem még nagyon korai volna a helyszínen, testközelből figyelni az eseményeket. Még nem telt el annyi idő a visszavonulásom óta, hogy ne jusson eszembe, milyen érzés volt anno, itthon, magyar közönség előtt rajtkőre állni és megküzdeni a világ legjobbjaival.