Remek futballistának indult, billentyűsként vitte sokra

Most már semmit sem bán Gavon Holligan. A 41 éves angol zenész-énekes a Crystal Palace akadémiáján tanulta a labdarúgást, de manapság már zenészként elismert hazájában. Tizennyolc éves korában a West Ham Unitedhez került, ahol egészen fényes jövőt jósoltak neki. Csakhogy Harry Redknapp edzője a felnőtt kerettől átirányította a junior csapathoz, ami nem is kevéssé kedvét szegte.

– Aztán pedig sorban jöttek a sérüléseim – emlékezik Holligan. – Az orvosaim közölték velem, hogy vigyázzak, mert maradandó bajaim támadhatnak ezekből a sérülésekből.

Ennek ellenére még fájós lábbal is futballozott, aztán eljött az idő, amikor már képtelen volt a tehetségéhez méltó módon játszani.

– Huszonnégy éves voltam, amikor leültem édesapámmal, és megegyeztünk arról, hogy inkább a zenei pályát választom. Mivel jó hallásom van, és a billentyűs hangszerekkel is sikeresen bántam, egy merész ötlettel elvégeztem különféle zenei iskolákat.

Az exfocista volt olyan szerencsés, hogy Duffy 2018-as amerikai túráján bekerült a kisérő zenekarba, majd Gloria Gaynorral hasonlóképpen járta a világot.

– Az igazi élmény Stevie Wonder. Ez a legenda örökre beírta a nevét a könnyűzene történetébe – vallja a 41 éves férfi. És mivel énekesként is képzett, a Jazz FM rádióadásában gyakran hangzik fel a This Hotel Is Closed című száma.

– Ma már nem sajnálom, hogy zenei pályára léptem, mert ez az igazi hivatásom – teszi hozzá Holligan.