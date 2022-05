Hosszú Katinka vallomása: Vége a robotüzemmódnak

Pályafutása legsikeresebb, "Iron Lady-üzemmódban" végigversenyzett éveitől a koronavírus-világjárvány okozta visszaesésen át a mára megmaradt célkitűzéséig számos témával kapcsolatban kiöntötte a szívét Hosszú Katinka a Rádió 1 Balázsék című műsorában.

A beszélgetés apropóját a jövő csütörtökön mozikba kerülő életrajzi dokumentumfilm, a Katinka szolgáltatta, amelyről kiderült: az úszónő azzal a céllal adta be a derekát az elkészítésébe, hogy ő is úgy inspirálja ezzel a mai gyerekeket, ahogy anno neki rengeteget számított az "ezerszer végignézett" doku az ő hajdani példaképéről, Egerszegi Krisztináról.

A korábbi edzője, egyben férje, Shane Tusup oldalán sikert, sikerre halmozó, a 2016-os riói olimpián három arany- és egy ezüstéremmel csúcsra ért magyar világsztár többek között elmondta:

Az Iron Lady-üzemmód egy robotüzemmód, ott az érzelmek le voltak kapcsolva, csak feladat volt és annyi, semmi más nem számított.

Ez egy darabig tök jó is, jönnek az eredmények, de aztán elmúlik öt-hat év és elgondolkodsz: 'Jó, akkor most pihenek egy kicsit, de mit is szeretek csinálni a szabadidőmben? És nem jutott eszembe semmi – emlékezett vissza Hosszú Katinka.

A sikersorozata a legutóbbi, 2021-re tolódott tokiói olimpián tört meg igazán látványosan, de ő maga érezte: a koronavírus zökkentette ki.

– Akkor ugye leállt minden. Tudom, hogy mindenkinek nagyon durva volt az az időszak, de én hirtelen ott találtam magam azzal az önmagammal, akit hat évig mindig elnapoltam. Akkor a család is megijedt, mindenki új hobbit akart találni nekem. A szülinapomra kaptam fuvolát, festőszettet, túrabakancsot – sorolta Katinka nevetve.

A sztárpár nagy vihart kavart 2018-as válása után a következő évi, kvangdzsui világbajnokság lebegett célként a szeme előtt:

– Alapvetően abban az időszakban az úszás volt nekem az, ahol kiadtam magamból minden dühöt meg tüskét, ami bennem volt. Ezeket mindig az úszásban vezettem le, meg akartam mutatni mindenkinek és magamnak is, hogy újra világbajnok leszek – idézte föl az úszósztár azt az időszakot.

Mára azonban már szakított a régi "robotüzemmóddal": jelenleg azt próbálja elérni, hogy a 96 rangos nemzetközi (Európa- és világbajnoki, olimpiai) éremből álló gyűjteményét 100-ra gyarapítsa – de úgy, hogy új párja, Gelencsér Máté oldalán az úszás mellett már a civil életét se szorítsa teljesen háttérbe.

– Olyan szintű eredményeket, amiket éjjel-nappal csak Iron Ladyként értem el, azokat valószínűleg már nem lehet úgy elérni, hogy az uszodában Iron Lady vagyok, de azon kívül már Katinka. De hátha az Iron Lady az uszodában azért még tud érmet szerezni – mondta, de hangsúlyozta: ha összejön a 100 medál, akkor sem biztos, hogy egyből abbahagyja a versenyszerű úszást. Ezt a kérdést egyelőre nyitva akarja hagyni.

– Ha hosszú életem lesz, akkor megérte, mert van még időm bepótolni. Elkezdtem – válaszolta Katinka arra a kérdésre, hogy most, 33 évesen visszatekintve megérte-e az életéből 25 évet belefeccölnie a profi sportpályafutásába.

Szerintem én minden nap fogok úszni életem végéig, mert egyszerűen szeretek úszni

– mondta ki a legfontosabb tanulságát Hosszú Katinka.