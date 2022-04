Nincs kegyelem, lefoglalták a Forma–1-es sztár tengerparti villáját

Mick Schumacherrel egy csapatban, a papája által is szponzorált Haas istálló pilótájaként száguldott az F1-es futamokon a fiatal orosz versenyző. Nikita Mazepin nem okozott csalódást, meglepetést sem igazán szállított, viszont a pilótaülése halál biztosnak tűnt, hiszen édesapja, Dmitrij, aki egy műtrágyagyártő cég vezetője, valamint egy hatalmas bányavállalat társtulajdonosa, egyaránt számolatlanul – német lapinformáció szerint Mazepin senior évente körülbelül 25 millió eurót (közel 10 milliárd forintot) – fektetett be a versenycsapatba. Jöttek a dollárok, ezzel pedig fiának ülését is bebiztosította a versenyautóban. Cége, az "Uralkali" volt a Haas címszponzora is.

Apuka eurómilliókkal szállt be a versenysportba Fotó: Sputnik via AFP

Az ukrajnai háború azonban neki(k) is betett, a FIA – a Nemzetközi Automobil Szövetség – ugyan nem vonta meg az orosz srác versenyengedélyét, viszont a britek kerek-perec kijelentették, Mazepint nem engedik be az angliai futamokra. Az amerikai csapatnak tehát lépni kellett, Mazepin kiszállították a kocsiból, helyére a dán, Kevin Magnussen került.

Mazepin bukta a vesenyzést Fotó: AFP

A csapat nélkül maradt orosz fiú, persze elszontyolodott, vigasztalódni pedig egészem Szardíniáig menekült, ahol a család több mint 100 millió eurót (durván 40 milliárd forint) érő tengerparti "villácskájában", Costa Smeraldán múlatta az időt, gyógyítgatta lelki sebeit.

Rendőrség foglalta le a luxusvillát

Ezidáig! Nikita Mazepin valószínűleg soha többé nem csobbanhat majd a család birtokának medencéjében. Az olasz pénzügyőrség az orosz oligarchák elleni szankciók keretében ugyanis lefoglalta Mick Schumacher volt csapattársának luxusvilláját, amely mind az egykori Forma-1-es pilótáé, mind pedig édesapjáé, Dmitrijé.