Bejelentésre készül Michael Schumacher családja?

Igencsak kellemetlen helyzetbe került a Life TV Ébredj Velünk vendégeként Keszthelyi Vivien, hazánk legeredményesebb női autóversenyzője, aki négy éve alkot egy párt David Schumacherrel. Nekiszegezték ugyanis a kérdést, hogy ugyan hírzárlat van Michael Schumacher állapota körül, de ő ennek ellenére tud-e bármit is mondani. Lehet, hogy zavarában csak Vivien fogalmazott félreérthetően, ám válaszából úgy tűnt: a családnak igenis van mondanivalója, csak még várnak a bejelentéssel.

– Mick is F1-be került, elég nagy nyomás van raja, talán ezért is hibázik ennyiszer, de úgy gondolom, hogy még akar, meg szeretne várni a család, hogy mikor jelentik be, hogy mi is van pontosan Michael-lel. Addig is azt gondolom, hogy az a legtisztább, hogy minél többen hagyják békén a családot, annál hamarabb fognak beszélni – magyarázta.