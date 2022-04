Mennyből a pokolba, Dárdai fia nagyon nehéz helyzetbe került

Apja novemberi leváltása óta már a második Hertha-edző mellőzi látványosan Dárdai Mártont. Pedig a 20 éves, kettős állampolgárságú futballistára Marco Rossi számítana a magyar nemzeti tizenegyben, de a Nationalelfhez is egy nagy lépéssel közelebb került: az utóbbi napokban bejátszotta magát a német U21-es válogatottba - Berlinben mégis csak egy percet kapott a pályán a közelmúltban.

A német labdarúgó Bundesligában az utolsó előtti (17.), kieső helyen álló Hertha meccskeretébe sem került be Dárdai Márton a Leverkusenben elszenvedett szombati, 2-1-es vereség során. Pedig már az apját, Dárdai Pált novemberben váltó Tayfun Korkut is repült a berlini kispadról – ő látványosan mellőzte elődje középső fiát –, de az utóbbi 2,5 év hetedik (!) Hertha-edzője, Felix Magath is csak kétszer ültette eddig a kispadra, és egyetlen percre cserélte be. Most a keretbe sem jelölte.

Marci tudásával és teljesítményével ugyanakkor aligha lehet gond, hiszen időközben bejátszotta magát a német utánpótlás-válogatottba. Két győztes Eb-selejtezőt (4-0 Lettország ellen, 1-0 Izraelben) játszott végig.

Tökéletesen sikerültek az első meccseim. Szuperül fogadtak, igyekeztem egyszerűen jól játszani és segíteni a csapatnak

– nyilatkozta Dárdai Márton, akinek csak addig tarthatott a boldogsága, míg vissza nem tért klubjához. Ott novemberig alapember volt, azóta viszont csak kétszer cserélték be.

A Berlinben kegyvesztett 20 éves tehetséget régóta hívja Marco Rossi. Az apja légióskodása idején a német fővárosban született, kettős állampolgárságú védő azonban valószínűleg kivár, lesz-e esélye bekerülni a Nationalelfbe. Rossi nem titkolja, hogy kicsit meg is orrolt rá, amiért nem fogalmaz egyértelműen a szándékairól.

– Megvan benne a potenciál, hogy német válogatott legyen. Ha nem is a katari világbajnokságra, de utána az Eb-selejtezőkön vagy felkészülési meccseken már be lehetne építeni – nyilatkozta róla pár hete az egykori világ- és Európa-bajnok világsztár, Thomas Hässler.