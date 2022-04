Elérzékenyült, nagyon izgult a fiáért a magyar focilegenda

Kovács név jól cseng a Megyeri úti stadionban. Nem is olyan régen egy mokány de nagyon gólerős támadó nevét kántálta a közönség, a focimeccseken bízni lehetett abban, hogy Kovács Kokó az ellenfél hálójába lő. A csatár meg is tette, hiszen jószerivel minden második meccsen gólt szerzett. A szurkolók kedvence már nem rúgja a labdát – legfeljebb a lilák öregfiúk csapatában sziporkázik –, de az újpesti drukkerek mégsem maradtak Kovács nélkül, mert Kokó fia, Dominik helyet követelt magának az Újpest első csapatában.

Kovács Dominiket az Újpest B-csapatából emelték a legjobbak közé, talán nem véletlenül esett rá a választás. A Kis Kokó – apja után őt is így nevezik a társak – 31 mérkőzésen szerepelt a "kisújpestben" védő létére ötször is betalált az ellenfelek kapujába.

– Gyerekkori álmom vált valóra, hiszen édesapám is itt, az Újpestben futballozott – nyilatkozta korábban Dominik. – Mindig is az volt a célom, hogy egyszer a Megyeri úton léphessek pályára.

Szusza Ferenc Stadion gyepére edzésen már sokszor ráléphetett, de hivatalos, első osztályú meccsen még nem szerepelt. Ez most, az MTK elleni győztes találkozón bekövetkezett. A büszke papa a lelátón izgult fiáért.

– Az egész család, a párom, és a kisebbik fiam, Patrik is szurkolt, hogy becseréljék Dominiket – mondta a Borsnak Kovács Zoltán. – Amikor láttam, hogy vetkőzni kezd, legalább olyan izgalom lett rajtam úrrá, mint amikor nekem kellett pályára lépnem. Tudom, egyelőre csak percek jutottak neki, de jó úton jár. Nagy álma teljesült azzal, hogy ott, ahol az apja egykoron a lilákért hajtott, most ő is megmutatta magát.

Kovács Zoltán úgy fogalmazott, hogy eszméletlenül büszke a fiára, és elmondta, felhívta a figyelmét Dominak arra, hogy itt Újpesten, a Kovács névvel duplán kell bizonyítania.

Fotó: Földi Imre

– Mondtam is neki, hogy mostantól még nehezebb dolga lesz. Szerintem jó úton jár, remélhetőleg helye lesz a csapatban. Patrik fiam, aki a Vasas akadémián pallérozódik, hazafelé kijelentette, vágya, hogy egyszer együtt játszhasson a bátyjával, természetesen az Újpestben.