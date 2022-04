Itt a vége? Ronaldo erdélyi felfedezője visszavonulhat

Lisszabonban Cristiano Ronaldót is felfedezte, most mégsem dolgozik sehol Bölöni László. A legenda Erdélyből ért fel a labdarúgás csúcsára, 1986-ban játékosként a Steaua Bucuresti színeiben megnyerte a Bajnokcsapatok Európa Kupáját (BEK). Emellett 108 alkalommal szerepelt a román nemzeti együttesben, melynek 2000 és 2001 között szövetségi kapitánya is volt. Idén is majdnem őt választották, azonban a végén lemaradt. Mint mindenről, erről is megvan a véleménye.

A Bors munkatársa most nem focipályán találkozott vele, hanem a Ferencváros-Csíkszereda jéghokimeccsen. Bölöni elárulta, 69 évesen elfogadja, ha többet nem ül le a kispadra.

"Ugyan megtisztelő, hogy gondolt rám a román szövetség, de túl sok negatívum látszott, így aztán megköszöntem a megkeresést, de nem vállaltam a feladatot"

– mondta lapunknak a legendás szakember, aki nem aggódik amiatt, hogy jelenleg nincs munkája.

Lehet, hogy többé nem ülök le a kispadra soha.

Voltak és vannak ugyan megkeresések, de én már több szempontot is figyelembe veszek, talán túl sokat is egy-egy tárgyalás során. Nem ígérgetek senkinek semmit, főleg úgy nem, hogy nincsenek meg az ideális munka feltételei.

Bölönit többször keresték magyar csapatok is, de eddig soha nem dolgozott sem a nemzeti csapatnál, sem klubokban. Pedig egyszer közel volt a megegyezés. A 2010-es évek elején jó szakmai kapcsolatot ápolt Csányi Sándorral, az MLSZ elnökével, akivel aztán többször egyeztettek szakmai kérdésekben, sőt elemzéseket is kért az edzőtől. A magyar válogatott hollandiai, 8-1-es veresége után, 2013 végén Bölöni lett az első számú jelölt. végül nem őt választották. A végső szót most sem mondja ki:

Hogy visszavonulok? Ezt nem mondtam, és nem is gondoltam. Természetesen, ha lesz olyan ajánlat, amelyet izgalmasnak és kihívásnak érzek, no meg kellően megalapozottnak, megyek. No, nem rohanok, de mindenképpen leülök tárgyalni.