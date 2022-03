Lenyűgözte a közönség, győzelemmel tért haza Szilágyi Áron

A budapesti kardhétvégén sok néző volt kíváncsi a Tokióban bronzérmet nyert magyar férfi kardcsapat tagjaira, akik közül Szilágyi Áron emelhette magasba a csillogó kupát az egyéni verseny után.

Szinte már elfelejtettem, milyen érzés nézők előtt vívni, pedig nekünk, sportolóknak is kell a visszajelzés, a taps, mint a színészeknek. A BOK csarnokban fantasztikus volt a hangulat, azonnal magával ragadott, és erőt adott a szurkolók buzdítása – mondta Szilágyi Áron és hozzátette, egész nap jól érezte magát, örült minden szép akciónak, és fantasztikus érzés volt itthon világkupát nyerni.

A 32 éves klasszis arról is beszélt, hogy a tokiói olimpia után úgy érezte, hosszabb pihenőre, új impulzusokra van szüksége, ezért is döntöttek úgy feleségével, Bettivel, hogy új városba, új országba teszik át székhelyüket.

– Az időnk felét itthon, a másik felét Londonban töltjük, persze ott is a vívásé a főszerep az életemben, a válogatott kardvívókkal együtt készülök. A szabadidőnkben Bettivel igyekszünk felfedezni Londont, és a hatalmas városban sohasem unatkozunk. Nagyon színes, pezsgő a kulturális és a sportélet, sok barátunk van, ott élő magyar és angol is – mesélte a Borsnak Szilágyi Áron. Legutóbb a Liverpool- West Ham United meccset látták, de járnak tenisz és NFL-mérkőzésekre, színházba és múzeumokba is.

– Nincs kedvenc helyem Londonban, az alapvető látványosságok, amiket a turistáknak „kötelező” megnézni, nem mozgatnak meg, engem maga a város, a hangulata varázsol el – árulta el Szilágyi Áron, aki az eredményhirdetés után sokáig osztotta az autogramokat, és készségesen szelfizett az érte rajongó gyerekekkel.