Meglepetés: Szujó Zoltán elárulta, ki lesz a Forma-1 világbajnoka

Szujó Zoltán tizenegy évig – testközelből – a versenyek helyszínéről tudósította a Formula 1-es futamokat a televízióban. Mondhatni, igazi szakértője a "cirkusznak".

– Ugyan sok új szabályt hoztak, de szerintem a topcsapatok megmaradnak az élen, a kicsik idén is sereghajtók lesznek, a középmezőny viszont nagyon szoros. A szabályváltozásokat a gazdag istállók kezelni tudják, mert a mérnökeik leleményes műszaki megoldásokat találnak ki.

– Red Bull vagy Mercedes? Folytatódik a két csapat külön küzdelme?

– A téli tesztek, a kétszer három nap eredményei alapján kijelenthetem, a Ferrari be fog szállni a harcba, mi több, egyelőre úgy fest, hogy a Mercedes lépéshátrányban van a két gárdához képest. Az olaszok ismét szép autót építettek, ráadásul most gyors is lesz az "ágaskodó paripa".

– Nagy kérdés, Hamilton visszaveszi a bajnoki címet vagy Verstappen megvédheti világbajnoki első helyét?

Fotó: AFP

– Hamiltont megviselte az utolsó futamon elszenvedett, Abu Dhabi-i vereség. Elvonult, többen már arra gondoltak vége, befejezi. Meggyőződésem, csak az előnyére válhat, hogy kikapcsolt. Szerintem rájött, el kell vonulnia világ elől, hogy aztán teljes gőzzel ülhessen újra a versenyautóba. Másrészt, Lewis nem hagyja el úgy a Forma 1-et, nem akar úgy búcsúzni, hogy nem dönti meg Michael Schumacher rekordját. Ő akar lenni az egyedüli uralkodó, a nyolc világbajnoki címével.

– Rengeteg futamot terveznek idén is. A versenyzőknek bírni kell, de hogy bírják a rengeteg munkát a csapatok szürke eminenciásai, a háttérben dolgozó, viszont nélkülözhetetlen szerelők?

– Több istálló is azon gondolkodik már, hogy A és B gárdát vet be, hiszen nem csak a pilótákat, hanem a stáb összes tagját kizsigereli az állandó utazás. Pihenésre nincs idő, és aki fáradt, többet hibázhat. Úgy vélem, a huszonkét-huszonhárom futam sok – bár az amerikaiak másképpen gondolkodnak – náluk a bevétel mindent visz. Szóval 15-16 rajt egy idényben lenne az ideális.

– Első futam Bahreinben lesz. Melyik pilótát intik le vasárnap elsőként?

– A ferraris Carlos Sainz nyer.

– A Hungaroringre eldől a világbajnoki cím sorsa?

Fotó: AFP

– Biztosan nem. Ott lehet az élcsoportban Max Verstappen, de kíváncsi vagyok, miként tudja elviselni, hogy övé az egyes rajtszám. Ott lesz természetesen Lewis Hamilton is. De lehet, most sokakat meglepek a tippemmel. Szerintem George Russell lesz a világbajnok!