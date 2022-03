Kincsre lelt Marco Rossi, keresett tehetség a magyar válogatottság küszöbén

Willi Orbán, Loic Nego vagy éppen Nikolics Nemanja után újabb honosított labdarúgó léphet pályára a magyar válogatott márciusi felkészülési meccsein. Az angol másodosztályú Barnsley nagy tehetsége, Callum Styles a középpálya több pontján lehet Marco Rossi csapatának erőssége.

Olasz szövetségi kapitányunk a március 14-ei kerethirdetésekor Callum Styles nevét is felsorolja majd a magyar válogatott tagjai között – kürtölte világgá a The Sun. A brit lap szerint a Barnsley 21 éves sztárja bemutatkozik a mieink e havi felkészülési meccsein (24-én Szerbiát fogadja, 29-én Észak-Írországban vendégeskedik nemzeti csapatunk).

A szülővárosában anno csak Bury Messijeként emlegetett játékos papíron három válogatottban is szerepelhetne, az angol mellett – nagyszülei révén – az ukránban és a magyarban.

Remélem, hogy a jövőben meghívót kapok egy U21-es vagy felnőtt válogatottba. A legfontosabb, hogy nemzetközi szinten is szerepelhessek. Ha egyszer meghívnak, az egy valóra vált álom lesz

– nyilatkozta Styles már tavaly tavasszal a terveiről a Barnsley Chronicle hasábjain.

Olasz kapitányunk minapi szavai már előrevetítették, hogy miután a focista magyar nagymamája révén megkapja az állampolgárságot, számítani fog rá válogatottunknál.

Nagyon jól illeszkedne a válogatottba, sok pozícióban használható a középpályán, erőssége a bal lába. Jól lát a pályán és még csak huszonegy esztendős

– méltatta kiszemeltjét Rossi néhány napja a Nemzeti Sportban.

Callum Styles születési ideje: 2000. március 28. (21 éves); születési helye: Bury (Nagy-Britannia); posztjai: bal oldali vagy belső középpályás; eddigi klubjai: Bury (angol 3. osztály, 2016-18), Barnsley (angol 2. osztály, 2018-?); mérlege a Championshipben: 92 mérkőzés, 7 gól, 5 gólpassz.

A sokoldalú, apró termetű (167 cm "magas"), de nagy munkabírású játékos immár negyedik éve szerepel az angol másodosztályban (Championship) szereplő Barnsleyban, de jó teljesítménye miatt rendszeresen hívják erősebb gárdákhoz. Tavaly három Premier League-csapat – a Brighton, a Leeds és a Burnley – is érdeklődött iránta, az idei téli átigazolási szezonban pedig a Blackburn, a Nottingham Forest és az amerikai New York Red Bulls kapott kosarat tőle és/vagy a klubjától. Válogatottként, jó teljesítményt nyújtva nyáron akár újabb kapuk is megnyílhatnak előtte.