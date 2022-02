Szilágyi Liliána visszatér? Megszólalt a kapitány

Két év nagyon hosszú idő. Pláne, ha sportról, az élsportról van szó. Ráadásul, az úszásban – ahogy a nagyok mondták egykoron – minden óra, nap, év duplán számolandó. Felmerül a kérdés, hogy az Európa-bajnoki ezüstérmes, ifjúsági olimpiai bajnok Szilágyi Liliánát láthatjuk-e még versenyen a medencében? Tudniillik, tavaly egyáltalán nem úszott, legutóbb 2020-ban versenyzett.

– Csak az ő döntésén múlik, hogy beszáll a versenyzésbe vagy sem – jelentette ki Sós Csaba, az úszók szövetségi kapitánya. – El kell mondani, az úszásban nem túl gyakori eset ennyi kihagyás után "villantani", de történtek már csodák a mi sportágunkban.

A kapitány elmondta, meglepetések mindig voltak és lesznek az úszásban. Például, egykoron senki sem gondolt arra, hogy Hosszú Katinka szárnyakat kap egy olyan tréner keze alatt, aki – Sós szavaival élve – addig jószerivel még egy "kis halat" sem tanított meg úszni.

– Shane Tusup Katinkával olimpiai, világ és Európa-bajnoki aranyakat nyert, igaz ehhez egy Katinka is kellett. Liliánára visszatérve, arra már csak a statisztikusok emlékeznek, hogy két évvel ezelőtt győzött. Az úszásban csak az időeredmények számítanak. Most is ez a helyzet, még akkor is, ha elhalasztották a fukuokai világbajnokságot. Az Európa-bajnokság egyelőre fix, de hogy mi lesz később, azt nehéz megjósolni.

Annyi biztos, hogy az olimpia évében a rengeteg csúszás miatt négy világverseny, két vb, egy Eb és az ötkarikás játékok szerepel a kínálatban. Bátran kijelenthetem, nincs olyan úszó, aki négyszer lesz csúcsformában...

Sós Csaba hozzátette, a szerinte még mindig "csak" tehetségesnek mondott úszó, Szilágyi Liliána előtt is nyitva áll az ajtó, van lehetősége visszatérni.

Sós Csaba

– Csak rajta múlik, lesz-e ereje visszaküzdeni magát akár a válogatottba is. Kívánom, hogy sikerüljön, hiszen egy jó úszóról beszélünk. De azt szeretném leszögezni, iszonyúan nehéz az út, kegyetlen edzések állnak előtte. Persze, csak ha vállalja. Mi várjuk, de először neki kell lépni.

Szilágyi Liliána tavaly decemberben zaklatással, és bántalmazással vádolta meg édesapját, Szilágyi Zoltánt.