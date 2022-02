100 éves lenne Puskás Ferenc barátja, akire milliók hallgattak

Amit a televíziózásban Vitray Tamás jelentett, azt a rádiózásban Szepesi György. A legendás riporter tudósításában milliók hallgatták a legnagyobb magyar sportsikereket.

Szepesi György 1922. február 5-én született Budapesten, Friedländer György néven. 1945-ben került a Magyar Rádióhoz, volt riporter, osztályvezető, bonni tudósító (is). Ahogy Szepesi focit közvetített a rádióban – akkoriban még nem volt televízió – a hallgatók maguk előtt látták a pályán történteket. Kedvence Puskás Öcsi volt.

- Köszönetet mondok a sorsnak, hogy akkor, 1945. augusztus 20-án megkaptam a lehetőséget, és közvetíthettem életem első válogatott találkozóját – emlékezett vissza 2005-ben, amikor a magyar-argentin meccsen, szinte napra pontosan hatvan év után, még mindig elámította a hallgatókat (szak)kommentálásával. – Puskás Öcsivel együtt debütáltunk, ő góllal tette le névjegyét a válogatottban, én pedig, ahogy az idő bizonyította, megfeleltem.

Fotó: Szabó Miklós / Nemzeti Sport

Az Aranycsapat tizenkettedik játékosának is kinevezett riporter, nem csak a fociban van otthon.

”Való igaz, hogy a szívem a fociért dobog – ismerte el Szepesi. – De, ahogy egykoron a nagy nevettető, Kazal László is mondta: Nyugi, Dagi nyugi, nem csak foci van a világon, nos én is figyelemmel kísértem szinte valamennyi sportág történéseit. Még asztalteniszt is közvetítettem. Az első budapesti Európa-bajnokságon kiabáltam a mikrofonba, hogy aranyérmes Berczik Zoltán! De, amire szintén nagyon büszke vagyok, hogy 78 évesen Sydney-ben, egy számomra „ismeretlen” sportágban, lövészetben, a felejthetetlen Igaly Diána olimpiai bronzérmét mondhattam el Magyarországnak.„

Szepesi György 1948-tól 2012-ig közvetített olimpiákról, a labdarúgó-világbajnokságokon 1954-től 2010-ig dolgozott. A magyar rádiózás utánozhatatlan legendája nem csak a mikrofonnal a kezében alkotott maradandót, hiszen 1979 és 1986 között a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökeként tevékenykedett, 1982 és 1994 között a FIFA végrehajtó bizottságának tagja volt. MLSZ-elnökként döntő szerepe volt Puskás Ferenc 1981-es, első hazatérésében 25 éves emigráció után.

A legendás riporter 2018 júliusában hunyt el.