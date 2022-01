Egy igazi legendával indult a Sportrádió

Sport és médiatörténelmi pillanatokat élhettek át a hallgatók január 17-én reggel, hiszen elindult Magyarország első és egyetlen sportrádiója Budapesten és környékén a 105,9 MHz-en illetve a nemzetisport.hu oldalon. Az adás első pillanataiban Keleti Ágnes köszöntötte a hallgatókat, majd hozzá csatlakoztak sportolók, olimpiai és világbajnokok (Erdei Zsolt, Gera Zoltán, Pap Bianka, Nagy Tímea, Kőbán Rita, Tótka Sándor, Varga Dénes, Valter Attila, Talmácsi Gábor, Kovács Antal, Cseh László), akik mind köszöntötték a hallgatókat és a Sportrádiót. Az első, külföldről kapcsolt interjúalany Dárdai Pál volt, a magyar labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitánya Berlinből jelentkezett. Örömének adott hangot az indulás kapcsán és elmondta, hogy meggyőződése szerint a szurkolók nagyon fogják kedvelni az adót. Dr. Szabó Tünde, sportért felelős államtikár is megszólalt az élő adásban és kiemelte, hogy hiánypótló rádióadó jött létre.

A reggeli műsor vendége volt Szöllősi György, a Sportrádió tulajdonosa, a Nemzeti Sport főszerkesztője is, aki így nyilatkozott: „Most már kezdjük elhinni, hogy valóra vált a szakma és a magyar sportcsalád régi nagy álma: szól a Sportrádió, itt vagyunk, beszélünk a hallgatókhoz és a nemzetisport.hu-n is egyetlen kattintás után hallgatható az adás. Számos sikeres külföldi rádiócsatorna után végre magyarul is hallgatható tematikus sportrádió.”

Vobeczky Zoltán főszerkesztő hozzátette: „Ez a rádió a magyar sporté. Sok sportoló, rajongó és hallgató álmodozott már arról, hogy egyszer elindul hazánkban egy sportos tematikára épülő rádió. Hosszas előkészítő munka után most megvalósult egy régi álom. A kezdés megható pillanata után most a mi dolgunk az, hogy mindenki elégedett legyen azzal, amit majd napról-napra hall.”

A Sportrádió a hét minden napján, 24 órában sugározza adását. Műsorrendjében markáns elemként jelennek meg a sporthírek, elemzések és háttérinformációk. Minden hétköznap 6 és 10 óra között a reggeli műsor hallható Risztov Évával és Harsányi Leventével. A délutáni showban 16 és 20 óra között Csisztu Zsuzsa, Szujó Zoltán, Szegő Tibor és Lantos Gábor várja majd a hallgatókat. A rádió további műsorvezetői közé tartoznak Gazdag Krisztina, Jekkel Dániel, Szani Roland és Juhász Bálint.

A legendás sportriporter Török László is napi sorozattal jelentkezik majd.

Sportrádió – A győztesek hangja!