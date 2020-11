Kötelező bankkártya terminál: teher helyett így lesz tiszta haszon... (x)

Kisvállalkozóként, vidéki üzletként nem biztos, hogy mindig arra vágytunk, bankkártya terminál üzemeljen az üzletben, műhelyben - különösen akkor, ha a megszokott, bejáratott ügyfélkörünkben jellemzően nem használnak kártyát, így nem látjuk értelmét.

Kisvállalkozóként, vidéki üzletként nem biztos, hogy mindig arra vágytunk, bankkártya terminál üzemeljen az üzletben, műhelyben - különösen akkor, ha a megszokott, bejáratott ügyfélkörünkben jellemzően nem használnak kártyát, így nem látjuk értelmét.

Választási lehetősége ugyanakkor azoknak már sajnos nincs, akik már most is online pénztárgépet kötelesek üzemeltetni: január 1-től mindegyiküknek kötelező lesz bankkártya elfogadására alkalmas terminált használni.

Ezen a ponton tehát a kérdés jellege megváltozik, és a fontos így az lesz, hogy melyik választással, melyik szolgáltatóval járunk a legjobban.







Ehhez egy egész sor szempontot vehetünk sorra.

Kell-e már az elején fizetni?

Mindjárt az első szempont, hogy a szolgáltató felszámol-e egyszeri díjakat azért, hogy a terminálhoz hozzájuthassunk. Bizonyos szolgáltatók kötelezik a vállalkozókat, hogy méregdrága terminált vásároljanak a szolgáltatótól. Ebben az esetben egyszeri díjat kell fizetni a terminálért. A vállalkozó jogosan érzi azt, hogy még egy medvebőrt lehúznak róla.

A szolgáltatók ugyanis, ahogyan arról mindjárt beszélni fogunk, természetesen folyamatos díjakat is felszámolnak azért cserébe, hogy szolgáltatnak.

Egy elég egyszerű eszközről beszélünk, aminek a használata is egyszerű, a hibákat pedig a szolgáltató oldja meg, ráadásul a telepítést akár akkor is elvégezhetik, amikor magát a szerződéskötést, így az egyszeri, jellemzően telepítési díj felszámolása is indokolatlannak tűnhet.

Összességében tehát szerencsésebb lehet olyan szolgáltatót választani, ahol egyszeri díjakat nem számolnak fel külön azért, hogy használhassunk egy terminált vagy hogy valaki telepítse a terminált - főleg azért, mert a telepítés jellemzően egy néhány perces folyamat, és a betanítás sem tart ennél sokkal tovább.

Mennyit fizetünk hosszú távon?

Ezután jöhet az, hogy megvizsgáljuk, milyen folyamatos díjakat kell fizetnünk. Természetes, hogy a szolgáltatásért cserébe forgalmi díjat fizetünk, ami lehet az adott tranzakció egy meghatározott százaléka, vagy egy tranzakciónkénti díj (pl. minden tranzakció után 20 forint) és a forgalmi díj egyszerre.

Ugyanilyen folyamatos díj lehet a terminál bérleti díja, amit egyes szolgáltatók felszámolnak. Ezt nevéhez híven egyszerűen azért kell fizetnünk, mert magát a fizikai eszközt béreljük a szolgáltatótól - a jellemző az, hogy az eszközt ugyanis nem is tudjuk megvásárolni, azt csak bérbe vehetjük.

Januárig nem kötelező fizetni...

A szerencse, hogy van olyan szolgáltató, amelyik aktívan igyekszik könnyebbé tenni ezt a kötelező átállást a kisvállalkozások számára.

A Fizetési Pont a törvényi változás miatt új kampányt hirdetett, Szerződj most, fizess csak januártól címen, amelynek a lényege, hogy bárkinek, akinek kötelező bevezetnie a terminált, és még a januári határidőig leszerződik, egészen addig elengedik...

• Az alapdíjat,

• A hálózati kapcsolat díját,

• A havi számlavezetési díjat, és

• A fizetési Kártya havidíját is.

Ahhoz, hogy kötelezettség nélküli árajánlatot kérj tőlük, a teendő mindössze annyi, hogy megnyitod a weboldalt, és kérsz egy visszahívást. Az értékesítő kolléga minden részletet el fog magyarázni, aki egy nap alatt visszahív.

És ha tetszik az ajánlat, néhány napon belül már alapköltségek nélkül működhet is a terminál a vállalkozásodnál.