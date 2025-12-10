Hogy legyen egy biztos pont a közelben – Gondosóra-iroda Pesterzsébeten

Országszerte számos rendezvényen, előadáson találkozhatnak a Gondosóra program munkatársaival, ám van egy hely Budapesten, ahol folyamatosan elérhetőek: a Pesterzsébet szívében működő Gondosóra Pont az ország első Gondosóra-irodája, amely közösségi térként és információs pontként szolgál minden érdeklődő számára.
A Gondosóra használatával és a szolgáltatás működésével kapcsolatban gyakran merülnek fel kérdések, és tapasztalatok szerint ezekre a legbiztosabb választ személyesen lehet megadni.
Éppen ezért hozták létre az önkormányzat közreműködésével az 1201 Budapest, Kossuth Lajos utca 37/A szám alatt azt a közösségi teret, ahol minden érdeklődő személyesen kaphatja meg a Gondosórával kapcsolatos szükséges információkat és segítséget. A Gondosóra Pont immáron közel fél éve működik, és az információs szolgáltatáson túl valódi közösségi szerepet is betölt. Az elmúlt időszakban több Gondosóra-előadás mellett a gyermekek részére meghirdetett Gondosóra-rajzverseny eredményhirdetése is itt zajlott.
Az iroda munkatársai a nyitvatartási időben türelemmel és szakértelemmel fogadják a látogatókat. Közérthetően ismertetik a szolgáltatás működését, bemutatják a jelzőeszköz használatát, segítenek a regisztrációban és az aktiválásban, illetve szükség esetén támogatást nyújtanak a készülék leadásában vagy a meghibásodott tartozékok pótlásában is. Minden praktikus kérdésben számítani lehet rájuk.
A Gondosóra Pont azonban jóval több mint ügyintézési helyszín: rendszeresen szerveznek közösségi programokat, rövid előadásokat és tematikus eseményeket. Sőt, az oda betérőket gondosórás ajándéktermékek is meglepetésül várják.
Mindezek kifejezik: a magyar kormány által indított Gondosóra program nemcsak Magyarország legnépszerűbb szolgáltatása, de erős és aktív közösség is.
2026. január 5-től a Gondosóra Pont új, bővített nyitvatartási idővel várja a látogatókat, így már minden hétköznap 9:00 és 15:00 óra között betérhetünk az irodába.
A soron következő eseményekről a Gondosóra Facebook-oldalán is tájékozódhatnak.
Nyisson Ön is a biztonságra, térjen be a pesterzsébeti Gondosóra Pontba bátran!
