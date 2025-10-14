Mikor költözhetünk majd az űrbe? És egyáltalán mi értelme volna? - Indul a 6. MVM Future Talks

Négy év sem telt el az első műhold, a Szputnyik-1 fellövése és Jurij Gagarin űrutazása között, és innentől csak 8 évet kellett várni, hogy Neil Armstrong első emberként a Holdra lépjen – az 1950-es és ’60-as években az Egyesült Államok és a Szovjetunió versenye látványosan felpörgette az űrkutatást. Bár az űrturizmus még ma is csak a leggazdagabbak kiváltsága, és az űrhajósok is a Nemzetközi Űrállomást látogatják a Hold helyett, az asztronautika napjainkban is egy izgalmas felfedezésekkel, fejlesztésekkel teli tudományterület.

Forrás: MVM Zrt

Mikorra épülhet bázis a Holdon? Mikor küldhetünk embert a Marsra, és milyen feltételeknek kell teljesülnie ahhoz, hogy bányászni tudjunk? Ezekre a kérdésekre keresi a válaszokat az MVM Future Talks 2025-ös évada.

A hatodik MVM Future Talks nagykövetei a világ számos pontjára ellátogattak, hogy olyan szakértőkkel, álmodozókkal találkozzanak, akik hisznek a Moonshot gondolkodásban - abban, hogy érdemes elérhetetlennek tűnő célokat kitűzni magunk elé. Az Egyesült Államoktól Japánig megannyi helyszínen beszélgettek egyebek mellett az űrutazásról, az űrhajósok egészségének védelméről, arról, hogy mire van szükség a Hold- és a Mars-bázisok kialakításához és fenntartásához, hogy kié lesz az űr, valamint hogy a kutatások milyen fejlesztéseket hoznak mindennapi életünkbe. A dokumentumfilmek október-november folyamán jelennek meg az MVM Zrt. YouTube-csatornáján.

Az elmúlt öt évad szakértőit arról faggattuk, mennyire érvényesek még az elmúlt években elhangzott jóslataik és megállapításaik. Megnéztük, bejött-e Tilesch György, Zábori Balázs, Balogh Petya, Eszes Tamás, Horváth Boldizsár és Kovács Gergely előrejelzése, és megkérdeztük őket, hogyan látják most az adott témák helyzetét. Az Öregedő Mondások sorozat videói szintén az MVM Zrt. YouTube-csatornájára kerülnek fel október 8-ától.

Az eseménysorozatot ezúttal is egy talk show zárja november 13-án, amely során a nagykövetek nemzetközi szinten is elismert szakértők segítségével összegzik a megszerzett információkat. A műsort az mvmfuturetalks.hu oldalon kísérhetik figyelemmel a nézők november 13-án 18.00-tól.