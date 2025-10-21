Játék, tudásbázis és podcast – az adataid védelmét ne bízd a szerencsére!

SzázhalombattaBudapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 21. 23:59
Hogyan szűrjük ki a gyanús e-maileket, mi az a vishing vagy éppen hogyan taníthatjuk meg nyitott szemmel járni szeretteinket a deepfake világában? Az adatbiztonságra és a tudatos internethasználatra fókuszál a Szerencsejáték Zrt. idei kibervédelmi kampánya, melyben a játékosok a szerencsén túl a tudásukat is próbára tehetik. A tesztet itt lehet kitölteni! 

Forrás: Szerencsejáték Zrt.

Országszerte közel 300 lottózóban találkozhatnak a játékosok azzal a QR kóddal, melynek beolvasásával egy kvízjátékban vehetnek részt. A játékosok olyan csalási kísérletekben próbálhatják ki tudásukat, amelyekkel a csalók rendszeresen (vissza)élnek. A feladatok megoldását követően még többet is megtudhatnak a kiberbűnözők módszereiről és arról, milyen jelek utalnak az átverésre. 

A kampány részeként egy különleges podcast adást is közzétesznek októberben, amelyben Keleti Arthur kibervédelmi szakember és Tóth Dániel pszichológus világít rá a mesterséges intelligencia által generált kihívásokra és veszélyekre, valamint szó lesz a digitális nevelés fontosságáról is. A beszélgetésből kiderül az is, mit tesz a játékosok adatbiztonságának érdekében a Szerencsejáték Zrt. és milyen próbatételt jelent egy nagyvállalat életében a kibervédelem, melyekről Panulin Ildikó, a Szerencsejáték Zrt. szóvivője, valamint a nemzeti lottótársaság információbiztonsági főosztályvezetője, Pállai Krisztián osztanak meg részleteket. 

Az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség (ENISA) tizenharmadik alkalommal hirdette meg az Európai Kiberbiztonsági Hónapot, melyhez idén is csatlakozott a Szerencsejáték Zrt. A nemzeti lottótársaság célja, hogy különböző platformokon keresztül edukálja játékosait, és felhívja a figyelmet arra, hogy a játékosok adatainak védelme a felhasználónál kezdődnek. Ennek érdekében a Szerencsejáték Zrt. 2024-ben jelentette be, hogy a fentieken túl támogató szakmai partnerként csatlakozik ahhoz az intézményközi összefogáshoz, melynek célja a pénzügyi edukáció, az adatok védelme és a kiberbiztonság erősítése. A KiberPajzs projektben aktív szerepet vállaló partner-szervezetek, így a Szerencsejáték Zrt. is hisz abban, hogy a közös fellépés a kiberbűnözőkkel szemben megsokszorozza a védekezés hatékonyságát.

 

