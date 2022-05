Zárul az OTP Társasházi Pályázata (x)

Szorít a határidő, a társasházaknak és lakásszövetkezetnek már csak néhány hetük maradt arra, hogy jelentkezzenek az OTP Business pályázatára. A hitelintézet idén is két, de a korábbiakhoz képest megújított kategóriában várja a jelentkezéseket. A „Zöldebb lakókörnyezet” kategóriában elsősorban a társasházak szabadtéri területeinek megújítására pályázhatnak az érdeklődők, a „Fenntarthatóbb otthonok” esetében pedig a közösen használt helyiségek energiahatékonyságát szolgáló beruházásokra lehet támogatást nyerni.

Abban nincs változás, hogy idén is 20 társasházi, lakásszövetkezeti közösség juthat összesen 15 millió forint vissza nem térítendő támogatáshoz. A nyertesek olyan felújításokat is megvalósíthatnak, amelyekre a háznak egyéb forrásból nem, vagy csak jóval később lenne fedezete. A támogatást pedig akár egy nagyobb beruházás finanszírozására is felhasználhatják.

„Már tavaly is nagyon sokan nyújtottak be pályázatot lakókörnyezetük zöldebbé tételére, így ezt is figyelembe véve alakítottuk ki idén a két kategóriát, amelyeknek a fenntarthatóság és környezetvédelem áll a középpontjában. A zöldítési célok megvalósításának ugyanis lehet, hogy nem, vagy csak évek múlva lenne meg a pénzügyi alapja – ebben segíti a Társasházi Pályázat évről évre a lakóközösségeket” – mutatott rá Dancsné Engler Bernadett, az OTP Bank Mikro- és Kisvállalkozási területének vezetője.

A vissza nem térítendő támogatásra egyszerűen és gyorsan, online pályázhatnak az érdeklődők. Fontos tudnivaló, hogy a közös képviselők mellett a társasház, vagy lakásszövetkezet bármely’ lakója benyújthatja a pályázatot. A pályázati időszak 2022. május 15-én zárul le, érdemes tehát igyekezni a leadással. Mindkét meghirdetett kategóriában 10-10 helyezettet választ ki a zsűri. Az OTP Business a sikeres pályázatokban szereplő projektek megvalósítását összesen 15 millió forinttal támogatja, benyújtóikat ezen felül pedig egy 100 ezer forint értékű ajándékutalvánnyal is díjazza. Az első 500 jelentkező ingyenes előfizetést kap a Társasházi Háztartás szaklapra.

Díjazás mindkét kategóriában

• I. helyezés: 1 200 000 Ft

• II. helyezés: 1 100 000 Ft

• III. helyezés: 1 000 000 Ft

• IV. helyezés: 900 000 Ft

• V. helyezés: 800 000 Ft

• VI. helyezés: 700 000 Ft

• VII. helyezés: 600 000 Ft

• VIII. helyezés: 500 000 Ft

• IX. helyezés: 400 000 Ft

• X. helyezés: 300 000 Ft