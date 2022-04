Férfias nyári stílus papuccsal (x)

Férfi papucskalauz röviden

Ahogyan a női, úgy a férfi papucs típusaiból is többféle létezik. Az, hogy melyiket választjuk, függ az egyéni ízléstől, de különféle stílusokat találunk a kínálatban felhasználási terület szerint is. A klasszikus gumi, illetve műanyag fürdőpapucsokat nem kell bemutatnunk senkinek. Ezek azok a darabok, amelyek otthoni fürdéshez és strandoláshoz a legjobbak. Nem áznak át, strapabíróak, és mivel nem egy finoman megművelt lábbeliről van szó, bátrabban bevethetőbbek olyan terepekre is, mint például egy fesztivál zuhanyzójának a sártól tocsogó környéke. Ugyanakkor nem csak ezek a típusú papucsok léteznek. A flip-flop, vagy hazai nevén vietnámi papucs szintén készül fürdéshez és általános nem utcai használatra. Előnye a klasszikus egypántos papuccsal szemben, hogy jobban használható vízben, hiszen nem nagyon tud csak úgy leesni a lábunkról. Hátránya, hogy zokniban nem a legjobb választás, vagyis otthonra még mindig nyerőbb a klasszikus papucs. Mindkét típusból pedig akad elegánsabb, utcaibb viselet is. Ezek a típusú férfi papucsok már egészen szandálszerűek lehetnek. Készülhetnek bőrből és vastagított talpal is. A márkásabb, elegánsabb, láthatóan bőrből készült típusai még sportzakóhoz is felvehetőek, valamit a nyári félelegáns viselet részét is képezhetik. Az ilyen típusú félelegáns papucsok egyébként keresztpántos verzióban is kaphatóak, valamint különféle más márkák szerint egyedi tervezésű dizájnnal. Kényelmesek, stílusosak és nyaraláshoz is végképp sikkes megjelenést kölcsönöznek. Ilyen kifejezetten elegáns darabokat találhatunk a CCC webáruházában is. Elég csak megtekinteni például az olasz divatot képviselő Gino Rossi kínálatát, amely kifogástalan eleganciával tervezte meg minőségi férfi papucsait. A CCC üzleteiben ráadásul, ha klubtagok vagyunk, még plusz kedvezményeket is kaphatunk a vásárlásainkhoz.

Fotó: ccc.eu/hu

Melyik papucsot hová?

Az egy dolog, hogy sok stylist manapság már azt mondja, hogy mindenki úgy öltözik, ahogy csak ki szeretné magát fejezni, azért még mindig akad pár aranyszabály. Ezek az aranyszabályok pedig abban segítenek, hogy öltözékünk ne legyek fájóan kaotikus vagy meglehetősen közönséges sem. Papucsok viselése esetén pedig különösen érdemes megfogadni pár ilyen szabályt. A gumi vagy műanyag egypántos papucsok például egyáltalán nem valóak utcára. Már kinézetük és használhatóságuk is sugallja ezt a tényt. Ezért akármilyen csábító is a lehetőség, ezt a papucsot inkább hagyjuk meg otthonra, vagy strandoláshoz. Strandoláshoz pedig ne a legstílusosabb bőr papucsot vigyük. Amellett, hogy hamar tönkremegy, elég furcsán fest abban a közegben. Magyarul: ne cseréljük fel lehetőleg a kétféle papucs használatát. Akkor is vegyünk pár szabályt figyelembe, ha elegáns szetthez szeretnénk papucsot húzni. Egyrészt ha elegáns étterembe készülünk, akkor a papucsot még stílusos bőrből is hagyjuk otthon. Ez alól kivétel lehet, ha például olyan trópusi országban nyaralunk, ahol egyébként is adja magát a lazább karibi hangulat még egy étteremnél is.