Mire kell figyelni, amikor csempét választunk a fürdőszobába? (x)

Színek, formák – és illatok helyett motívumok!

A fürdőszobába teljesen evidens, hogy olyan burkolat a megfelelő választás, ami bírja a gyűrődést. A folyamatos pára és nedvesség az egyik olyan fizikai kihívás, ami nem megelőzhető. Még szellőztetéssel sem. Így a lecsapódó víz és a rettegett vízkő megjelenése csak a következmények egy kis százalékát alkotja. De természetesen ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy a negatívumokra érdemes koncentrálni. Korántsem. Csak ha ezekkel a tényezőkkel tisztában vagyunk, akkor a saját döntéseinket egyszerűsíthetjük le, hiszen esélytelen rosszul határozni.

A fizikai, mechanikai hatásokkal szembeni maximális ellenállás tehát alapvető elvárás. Ami ezek után jön az a méret megálmodása. Nagyon szép, sőt extra látványt nyújt az apró méretű csempe, ezt senki sem vitatja. De azért ildomos még ideje korán végiggondolni, hogy pontosan mibe kerül ez a fajta „elaprózás”. S nemcsak az anyag négyzetméterára szempontjából, hanem a munkaköltséget alapul véve. Hiszen az azonnal felmérhető, hogy a miniatűr csempemozaikok felhelyezése nem kicsit idő- és energiaigényes feladat. Ez sem gond, a szakemberek nyilván teljesítik a kéréseket, csupán jó, ha még a megbízás előtt egyértelművé válik, hogy ennek a forgatókönyvnek a kivitelezése drágább, mint az átlag.

Ha a paraméterek stimmelnek, akkor jöhetnek az esztétikumot körülíró jellemvonások. A színek, az esetleges minták, motívumok, valamint a fénytörés milyensége. Matt vagy fényes variáció egyaránt választható, viszont a vízcseppek számának fényében érdemes azt a típust preferálni, ami kevesebb törődést igényel a mindennapokban. Mert a csempék folyamatos áttörlésére valószínűleg nap, mint nap nincsen sem idő, sem lehetőség.

A fürdőszoba színei jó kiindulási pontként szolgálhatnak, ám a csempe akár kirívó kontrasztot is alkothat. A végeredmény így is, úgy is szemrevaló. Ami mindenkor a legfőbb jótanács, hogy az egyéni ízlés hangja az, ami mérvadó. Mivel a burkolás hosszútávú beruházás, ezért kényelmetlen kompromisszumoknak helyük nincsen. Ráadásként a kivitelezést a legjobb szakemberre bízni, aki pontosan tudja, hogy mit miért csinál. Aki önmagában a minőségi munkavégzés biztosítéka. Így a gyerekbetegségek és az egyéb roppantul kellemetlen, idegőrlő és költséges negatív fordulatok teljes mértékben kikerülhetőek.

Mennyi az annyi?

A melegburkolatok felhelyezése, azaz a burkolási munka ára egyetlen átlagszámítással nem határozható meg. Eleve nem mindegy, hogy az alapanyag négyzetmétere mennyibe kerül, és akkor még a munkadíjről nem is beszéltünk. 2-3 ezer forintból már kihozható a munka négyzetméterenként számolva, de a nyolcezres, sőt speciális csempék esetén a 18 ezres tétel sem ritka. Így aztán minden esetben a legjobb a konkrétumokra alapozni, és szakemberrel megterveztetni a részleteket.