Felújítanál tavasszal? Ezekre figyelj nagyon (x)

Ebből a szempontból a tavasz számtalan előnnyel jár, azonban van néhány olyan veszély is, ami kifejezetten ilyenkor jelentkezik. De aggodalomra semmi ok: ha tovább olvasol, mi mindegyikre felkészítünk, hogy teljes erőbedobással foghass neki az átalakításnak!

Felújítás: miért épp tavasszal?

Először is nézzük meg, hogy az összes többi évszak közül miért éppen a tavaszra esik a legtöbb otthonfelújító választása! Az egyik legkézenfekvőbb pozitívuma mindenképpen a kedvezőbb időjárás: a hideg téli hónapok után végre javul az idő, így sokkal több ház körüli és nagyobb felújítást tudsz elvégezni. Plusz, hosszabbak a nappalok is, így ugyanazokat a munkálatokat kevesebb nap alatt lehet kivitelezni.

Sokan racionális okok miatt döntenek a tavasz mellett. Az ingatlanpiacon ugyanis a tavaszi és a nyári hónapok a legforgalmasabbak, egy frissen felújított otthont pedig sokkal jobb áron lehet kínálni. Egy másik ok lehet, hogy a tavasz általában egy nyugisabb időszak. Már vége az év végi hajtásnak, az ünnepeknek, de még te sem kezdtél bele a nyári pörgésbe, igaz? Ilyenkor a legtöbb ember naptára szabadabb, így ráérnek az ilyen feladatokra is.

7 szempont, amire oda kell figyelned, ha tavasszal újítasz fel

A sok pozitívum mellett viszont nem szabad megfeledkezned azokról a kihívásokról sem, amelyek ilyenkor leselkedhetnek rád. Az alábbi 7 szempont olyasmi, amivel mindenképpen számolnod kell, ha tavaszi felújításban gondolkozol.

Priorizálj!

Ilyenkor könnyen előfordulhat, hogy az ember mindent egyszerre akar, hiszen itt a tökéletes idő a renoválásra. Te ne ess ebbe a hibába! Készíts egy listát arról, hogy mi mindent szeretnél a közeljövőben elvégezni, majd állíts fel köztük egy sorrendet! Ez persze nem könnyű feladat, viszont tipikusan olyasmi, amiről neked magadnak kell határoznod.

Készíts költségvetést!

Újabb lista, csak ezúttal egy költségvetési. Ha már megvan, hogy mi az, amit mindenképp szeretnél idén elvégezni, akkor nézz körbe a szakemberek és alapanyagok között, kérj néhány ajánlatot, majd lőj be hozzájuk egy körülbelüli árat. Fontos kiemelni, hogy ezek sűrű hónapok a szakemberek számára is. Emiatt egyrészt érdemes előre gondolkodnod és lefoglani őket, másrészt pedig kérj több ajánlatot is, mert egyesek ilyenkor hajlamosak túlárazni a szolgáltatásaikat.

Nem elég a bizalom

Épp a fent említett tényezők miatt fontos, hogy a vállalkozókkal mindent rögzíts írásban: árakkal és határidőkkel együtt. Így elkerülheted, hogy a világpiaci árak mozgása miatt végül többet kelljen fizetned, de még annak is elébe mehetsz, hogy más munkák miatt esetleg elcsússzon a te felújításod.

Számolj a szeszélyes időjárással!

Tény, hogy időjárás-szempontból a tavasz sokkal jobb, mint a tél – de ne feledkezz meg arról, hogy a tavasz igen szeszélyes tud lenni. Még egy-egy mínusz is becsúszhat, nem is beszélve a sok-sok esőzésről. Mielőtt például festeni kezdesz, nézd meg előre, hogy hogyan alakul azokon a napokon az időjárás, így nem érhet meglepetés.

Óvatosan a kerti teendőkkel!

Az időjárás miatt a kerti munkálatokat is alaposan meg kell tervezned. A tavasz például szuper lehetőséget kínál a kinti bútorok felújítására, így ebbe bátran belefoghatsz, de gondolj a favédelemre! Ha ugyanis megfelelően kezeled a fafelületeket, sokkal tartósabbak lesznek. A kert megtervezéséhez és kivitelezéséhez is hozzákezdhetsz, de csak akkor kezdj bele például a növények elültetésébe, ha már nem várhatóak fagyok.

Tájékozódj az engedélyekről!

Tavasszal a nagyobb kültéri munkák is jól ütemezhetők, például egy-egy kisebb épület felhúzása, a kerítés átépítése vagy egy terasz kialakítása. Mielőtt azonban nagy lendülettel belefognál bármelyikbe, ne feledd: ezekhez gyakran engedély kell! Tájékozódj ezekről, mielőtt még kárba menne többheti munkád!

Ne feledkezz meg a részletekről!

Mielőtt belevágnál egy-egy nagyobb felújítási munkálatba, ne felejtsd el felkészíteni a terepet. A tél folyamán ugyanis elhanyagolódnak egyes – főként ház körüli – feladatok. Csak hogy egy példát is hozzunk: azelőtt, hogy nekifognál a tető lecseréltetésének vagy a házfal lefestésének, tisztíttasd ki az ereszeket! Télen ugyanis eldugulhatnak, és katasztrofiális következményei lehetnek, ha emiatt meghibásodnak.

Csak lendületesen!

Reméljük, hogy a fenti figyelmeztetések nem vették el a kedved egy kis – vagy egy kicsit nagyobb volumenű – felújítástól. Mert persze, fontos a költségvetés kialakítása, fontos a favédelem, ha kerti bútorokról van szó, és az engedélyek kikérése is, de legalább ugyanilyen fontos az is, hogy te lelkesen vesd bele magad ebbe a folyamatba. Meglátod majd, még a tavaszi fáradtságot is legyűrheted, ha a felújításon pörögsz!