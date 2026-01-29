Vitályos Eszter: Ekkor fizetik ki a hathavi fegyverpénzt

A szerdai kormányülésen megosztották a januári rezsistop technikai részleteit és a csütörtökön induló Nemzeti Petícióról is beszéltek. Ezeknek részleteiről tájékoztatott a január 29-i kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Vitályos Eszter kormányszóvivő, valamint Lantos Csaba energiaügyi miniszter - írja a Ripost.

Kormányinfót tartottak január 29-én, csütörtök délelőtt / Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Vitályos Eszter kormányszóvivő elmondta, január 30-án fizetik ki a hathavi fegyverpénzt, mintegy 80 ezer fegyveresnek. Döntést hoztak a szociális tűzifaprogram kapcsán is: a 2026 január 28-ig benyújtott kérelmeket mind jóváhagyták és március 15-ig mind kézbesítve lesz.

A kormány döntése értelmében január 30-án fizetik ki a katonák, rendvédelmi dolgozók számlájára a hathavi fegyverpénzt, mellyel elismerjük a munkájukat

– fogalmazott Vitályos Eszter. A fegyverpénz 2026-ban egy egyszeri, hathavi illetménynek megfelelő szolgálati juttatás, amelyet a hivatásos rendvédelmi és fegyveres szervek tagjai kapnak.

A teljes kormányinfó itt visszanézhető:



